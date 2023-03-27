Депутат Госдумы РФ обрушился с критикой на власти Украины из-за сноса памятников героям СССР

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Шестой день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере около драмтеатра - встреча Александра Высокинского с инициативной группой. Екатеринбург, альшевских андрей
Андрей Альшевских  раскритиковал власти Украины после сноса памятников Фото:

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских раскритиковал власти Украины из-за сноса памятников героям СССР. В том числе речь идет о сносе памятника советскому военачальнику, генералу армии, Герою Советского Союза Николаю Ватутину. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Деградация Украины происходит на наших глазах. Даже не десятилетия, а считанные годы ушли у самопровозглашенных властей Незалежной, чтобы превратить пещерный рагулизм в главную идеологию. У малокультурья много проявлений, в том числе и уничтожение памятников предкам. Ведем учет преступлениям. Мириться с ними не будем. Придет время, когда всем злодеям воздастся», — написал Альшевских в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что свердловский бард Юрий Лоза раскритиковал власти Украины из-за сноса памятника русскому поэту Александру Пушкину. В центре Киева демонтировали памятник Пушкину 11 ноября.

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Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских раскритиковал власти Украины из-за сноса памятников героям СССР. В том числе речь идет о сносе памятника советскому военачальнику, генералу армии, Герою Советского Союза Николаю Ватутину. Об этом он написал на своей странице в соцсети. «Деградация Украины происходит на наших глазах. Даже не десятилетия, а считанные годы ушли у самопровозглашенных властей Незалежной, чтобы превратить пещерный рагулизм в главную идеологию. У малокультурья много проявлений, в том числе и уничтожение памятников предкам. Ведем учет преступлениям. Мириться с ними не будем. Придет время, когда всем злодеям воздастся», — написал Альшевских в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что свердловский бард Юрий Лоза раскритиковал власти Украины из-за сноса памятника русскому поэту Александру Пушкину. В центре Киева демонтировали памятник Пушкину 11 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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