Андрей Альшевских раскритиковал власти Украины после сноса памятников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских раскритиковал власти Украины из-за сноса памятников героям СССР. В том числе речь идет о сносе памятника советскому военачальнику, генералу армии, Герою Советского Союза Николаю Ватутину. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Деградация Украины происходит на наших глазах. Даже не десятилетия, а считанные годы ушли у самопровозглашенных властей Незалежной, чтобы превратить пещерный рагулизм в главную идеологию. У малокультурья много проявлений, в том числе и уничтожение памятников предкам. Ведем учет преступлениям. Мириться с ними не будем. Придет время, когда всем злодеям воздастся», — написал Альшевских в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что свердловский бард Юрий Лоза раскритиковал власти Украины из-за сноса памятника русскому поэту Александру Пушкину. В центре Киева демонтировали памятник Пушкину 11 ноября.