Девушка пропала 6 марта в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга три недели назад пропала 16-летняя Маликахон Исмоилова. Девушка ушла из дома еще 6 марта, и до сих пор о ней ничего не известно. Отличительной приметой является то, что девушка носит хиджаб (накидка, скрывающая тело и/или лицо, которую мусульманки надевают при выходе на улицу). Ранее самовольных уходов не допускала. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по городу Екатеринбургу.

«Полиция Екатеринбурга проводит мероприятия по розыску несовершеннолетней и просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о ее местонахождении, сообщить в полицию. Приметы разыскиваемой: рост 165 см, среднего телосложения, волосы черные до плеч, глаза карие. Правоохранители также убедительно просят саму разыскиваемую связаться с родителями и сообщить о своем местонахождении», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга пропала 12-летняя девочка. Последний раз девочку видели 6 марта. Она была в коричневом пуховике, серой шапке, черных брюках и ботинках.