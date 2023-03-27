Жильцов нового ЖК в Екатеринбурге возмутила переплата в 45% за ЖКХ

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Жители новостройки удивились, что им приходится платить больше, чем соседям Фото:

Жильцы дома №47 ЖК «Компаунд проспект Мира», который сдали в 2022 году, в Екатеринбурге заметили, что тарифы на содержание помещений общедомового имущества для них выше, чем жителей других домов в ЖК — на 45%. Они направили письмо в управляющую компанию с просьбой пояснить, почему так вышло. Копия письма имеется в распоряжении URA.RU.

«По итогам рассмотрения сметы, в которой обосновывается стоимость услуг в месяц и выведен тариф по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома, просим пояснить, почему разница на тарифы по содержанию помещений, входящих в состав общедомового имущества в многоквартирном жилом доме (МКД) и на работы по управлению в МКД в домах №47/2,№47/3 и №47 отличается более чем на 45%?», — сказано в письме на имя директора УК «Актив Система».

Также в обращении указан еще ряд замечаний и вопросов от жильцов дома №47. В частности, за обслуживание каких шлагбаумов и подвальных помещений они платят. «Также непонятно, зачем раз в месяц брать воду на пробу — этим ведь занимается Роспотребнадзор. А нам приходится платить!», — добавляет одна из жительниц.

URA.RU направило запрос в УК «Актив Система» с просьбой прокомментировать, почему жильцам дома №47 «Компаунд проспект Мира» приходится платить за общедомовое имущество больше, чем соседям в других домах. Там пообещали подготовить комментарий.

Ранее агентство сообщало, что жители Екатеринбурга, получившие квитанции за капитальный ремонт, оказались удивлены возросшей ставке. Она оказалась выше на 4,31 рубль.

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Жильцы дома №47 ЖК «Компаунд проспект Мира», который сдали в 2022 году, в Екатеринбурге заметили, что тарифы на содержание помещений общедомового имущества для них выше, чем жителей других домов в ЖК — на 45%. Они направили письмо в управляющую компанию с просьбой пояснить, почему так вышло. Копия письма имеется в распоряжении URA.RU. «По итогам рассмотрения сметы, в которой обосновывается стоимость услуг в месяц и выведен тариф по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома, просим пояснить, почему разница на тарифы по содержанию помещений, входящих в состав общедомового имущества в многоквартирном жилом доме (МКД) и на работы по управлению в МКД в домах №47/2,№47/3 и №47 отличается более чем на 45%?», — сказано в письме на имя директора УК «Актив Система». Также в обращении указан еще ряд замечаний и вопросов от жильцов дома №47. В частности, за обслуживание каких шлагбаумов и подвальных помещений они платят. «Также непонятно, зачем раз в месяц брать воду на пробу — этим ведь занимается Роспотребнадзор. А нам приходится платить!», — добавляет одна из жительниц. URA.RU направило запрос в УК «Актив Система» с просьбой прокомментировать, почему жильцам дома №47 «Компаунд проспект Мира» приходится платить за общедомовое имущество больше, чем соседям в других домах. Там пообещали подготовить комментарий. Ранее агентство сообщало, что жители Екатеринбурга, получившие квитанции за капитальный ремонт, оказались удивлены возросшей ставке. Она оказалась выше на 4,31 рубль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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