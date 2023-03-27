Свердловский депутат Госдумы приобрел технику для семьи бойца СВО

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Совещание с представителями муниципалитетов СО. Екатеринбург, бидонько сергей, портрет
Сергей Бидонько приобрел технику для свердловской семьи Фото:

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Бидонько приобрел ноутбук для семьи мобилизованного. Семья солдата-участника спецоперации на Украине обратилась с просьбой в региональную общественную приемную «Единой России».

«В Региональную общественную приемную обратилась семья бойца, призванного из Бисертского городского округа, с просьбой помочь в приобретении нового ноутбука. На обращение откликнулся депутат Государственной Думы Сергей Бидонько и приобрел необходимую аппаратуру. Подарок вручила секретарь местного отделения Всероссийской партии „Единая Россия“, глава Бисертского городского округа — Валентина Суровцева», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы помог свердловчанке с инвалидностью исполнить мечту. Сергей Бидонько организовал поездку на соревнования для жительницы Карпинска, у которой поражение опорно-двигательного аппарата.

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Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Бидонько приобрел ноутбук для семьи мобилизованного. Семья солдата-участника спецоперации на Украине обратилась с просьбой в региональную общественную приемную «Единой России». «В Региональную общественную приемную обратилась семья бойца, призванного из Бисертского городского округа, с просьбой помочь в приобретении нового ноутбука. На обращение откликнулся депутат Государственной Думы Сергей Бидонько и приобрел необходимую аппаратуру. Подарок вручила секретарь местного отделения Всероссийской партии „Единая Россия“, глава Бисертского городского округа — Валентина Суровцева», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы помог свердловчанке с инвалидностью исполнить мечту. Сергей Бидонько организовал поездку на соревнования для жительницы Карпинска, у которой поражение опорно-двигательного аппарата.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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