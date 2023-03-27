Пермяки подходят к устройству на работу с юмором

SuperJob: большинство жителей Перми считают свое чувство юмора плюсом для развития карьеры

28 марта 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Спикер законодательного собрания Прикамья Валерий Сухих всегда не против пошутить Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Большинство пермяков уверены, что умение пошутить помогает в карьере. Как показал опрос SuperJob, в основном чувство юмора ценят люди старшего возраста. «63% пермяков с чувством юмора уверены, что оно помогает им в поисках работы и в построении карьеры. Опрошенные с доходом свыше 80 тысяч рублей чаще всех признаются, что их профессиональному росту способствовало в том числе и умение удачно пошутить или к месту рассказать анекдот (68%). Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, для кого чувство юмора оказалось значимым навыком», — говорится в исследовании, поступившем в URA.RU. Между тем, только половина работодателей считает чувство юмора дополнительным аргументом в пользу потенциального сотрудника. В 30% компаний чувство юмора не расценивается как значимая черта специалиста.

Большинство пермяков уверены, что умение пошутить помогает в карьере. Как показал опрос SuperJob, в основном чувство юмора ценят люди старшего возраста. «63% пермяков с чувством юмора уверены, что оно помогает им в поисках работы и в построении карьеры. Опрошенные с доходом свыше 80 тысяч рублей чаще всех признаются, что их профессиональному росту способствовало в том числе и умение удачно пошутить или к месту рассказать анекдот (68%). Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, для кого чувство юмора оказалось значимым навыком», — говорится в исследовании, поступившем в URA.RU. Между тем, только половина работодателей считает чувство юмора дополнительным аргументом в пользу потенциального сотрудника. В 30% компаний чувство юмора не расценивается как значимая черта специалиста.