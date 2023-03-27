27 марта 2023

Пермяки подходят к устройству на работу с юмором

SuperJob: большинство жителей Перми считают свое чувство юмора плюсом для развития карьеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты заксобрания, чиновники разные. Подборка. Пермь, улыбка, сухих валерий
Спикер законодательного собрания Прикамья Валерий Сухих всегда не против пошутить Фото:

Большинство пермяков уверены, что умение пошутить помогает в карьере. Как показал опрос SuperJob, в основном чувство юмора ценят люди старшего возраста.

«63% пермяков с чувством юмора уверены, что оно помогает им в поисках работы и в построении карьеры. Опрошенные с доходом свыше 80 тысяч рублей чаще всех признаются, что их профессиональному росту способствовало в том числе и умение удачно пошутить или к месту рассказать анекдот (68%). Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, для кого чувство юмора оказалось значимым навыком», — говорится в исследовании, поступившем в URA.RU.

Между тем, только половина работодателей считает чувство юмора дополнительным аргументом в пользу потенциального сотрудника. В 30% компаний чувство юмора не расценивается как значимая черта специалиста.

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Большинство пермяков уверены, что умение пошутить помогает в карьере. Как показал опрос SuperJob, в основном чувство юмора ценят люди старшего возраста. «63% пермяков с чувством юмора уверены, что оно помогает им в поисках работы и в построении карьеры. Опрошенные с доходом свыше 80 тысяч рублей чаще всех признаются, что их профессиональному росту способствовало в том числе и умение удачно пошутить или к месту рассказать анекдот (68%). Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, для кого чувство юмора оказалось значимым навыком», — говорится в исследовании, поступившем в URA.RU. Между тем, только половина работодателей считает чувство юмора дополнительным аргументом в пользу потенциального сотрудника. В 30% компаний чувство юмора не расценивается как значимая черта специалиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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