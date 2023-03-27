После аномального тепла в Пермь идет похолодание

28 марта 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

Льда на Каме уже нет, как и снега на метеостанциях Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Погода в Перми продолжает бить рекорды — ночь на 28 марта стала самой теплой в марте за последние 15 лет. Как сообщает ГИС Центр ПГНИУ, минимальная температура составила +5,7 градуса, а в 2008 году этот показатель был на уровне +6,8 градуса. Но, как говорят метеорологи, уже сегодня в регионе начнется похолодание. «В течение дня холодный фронт будет смещаться с северо-запада на юго-восток через территорию Пермского края. После прохождения фронта начнется похолодание — вечером по северу края до -3…-5 градусов, в Перми после дневного прогрева до +7…+8 вечером похолодает до 0…+2 градусов», — говорится в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». В ночь на 29 марта температура продолжит опускаться. На севере Прикамья похолодает до -12, а в Перми до -6 градусов.

Погода в Перми продолжает бить рекорды — ночь на 28 марта стала самой теплой в марте за последние 15 лет. Как сообщает ГИС Центр ПГНИУ, минимальная температура составила +5,7 градуса, а в 2008 году этот показатель был на уровне +6,8 градуса. Но, как говорят метеорологи, уже сегодня в регионе начнется похолодание. «В течение дня холодный фронт будет смещаться с северо-запада на юго-восток через территорию Пермского края. После прохождения фронта начнется похолодание — вечером по северу края до -3…-5 градусов, в Перми после дневного прогрева до +7…+8 вечером похолодает до 0…+2 градусов», — говорится в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». В ночь на 29 марта температура продолжит опускаться. На севере Прикамья похолодает до -12, а в Перми до -6 градусов.