После аномального тепла в Пермь идет похолодание

Погода в Перми продолжает бить рекорды — ночь на 28 марта стала самой теплой в марте за последние 15 лет. Как сообщает ГИС Центр ПГНИУ, минимальная температура составила +5,7 градуса, а в 2008 году этот показатель был на уровне +6,8 градуса. Но, как говорят метеорологи, уже сегодня в регионе начнется похолодание.
«В течение дня холодный фронт будет смещаться с северо-запада на юго-восток через территорию Пермского края. После прохождения фронта начнется похолодание — вечером по северу края до -3…-5 градусов, в Перми после дневного прогрева до +7…+8 вечером похолодает до 0…+2 градусов», — говорится в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».
В ночь на 29 марта температура продолжит опускаться. На севере Прикамья похолодает до -12, а в Перми до -6 градусов.
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