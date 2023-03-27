«Жизньмарт» Екатеринбурга провел расследование из-за потерявшего деньги ребенка

Акция в сети позволяет детям почувствовать себя взрослыми Фото: Размик Закарян © URA.RU

Сотрудники популярной екатеринбургской сети «Жизньмарт» провели собственное расследование после инцидента с подменой реквизитов на продаже детских поделок. Как рассказала URA.RU pr-специалист сети Екатерина Астраханцева, история оказалась недоразумением и не имела под собой плохой подоплеки.

«Мы связались с Катей, оказывается, она не виновата в ситуации. Украшения перепутались, и ее записка попала в корзинку Вани. Возможно, это случилось, когда кто-то из гостей рассматривал браслеты. Девочка тоже огорчена, объяснила, что украшения на фото не ее», — объяснила Астраханцева.

В магазине проходит акция, в рамках которой юные свердловчане могут развить в себе предпринимательскую жилку и выставить на продажу поделки. Восьмилетний Ваня продавал браслеты, сделанные своими руками. В один из дней его родители обнаружили, что в коробке с товаром красуется карточка с чужим именем и номером, на который можно прислать деньги за браслетик. Выяснилось, что Катя тоже выставляла свои браслеты и кольца, и кто-то перепутал их данные. Владелец сети Иван Зайченко компенсировал Ване небольшой ущерб — 450 рублей.

«После всего произошедшего мы добавим на плакат информацию: «Пожалуйста, указывайте на каждом предмете свои контакты, чтобы предмет не потерялся. «Жизньмарт» не берет комиссии с продаж и не несет ответственность за сохранность. Приходите к нам чаще, чтобы проверить ваши изделия», — сказала Астраханцева.

Она добавила, что детский магазинчик закрывать никто не собирается. Работники получили от родителей и юных предпринимателей много положительных отзывов.

Инициатива «Жизньмарта» направлена на то, чтобы развить в маленьких екатеринбуржцах предпринимательскую жилку Фото: магазин «Жизньмарт»