Свердловская пенсионерка, столкнувшая трехлетнего правнука с балкона, предстанет перед судом

28 марта 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Суд над пенсионеркой пройдет в Кушве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пенсионерка из Кушвы (Свердловская область), которая вытолкнула с балкона второго этажа своего трехлетнего правнука, будет доставлена в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Кушвинский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Пенсионерке вменяется статья о покушении на убийство. Инцидент произошел 15 октября 2022 года. Выпившая свердловчанка усадила правнука на окно балкона второго этажа и с силой столкнула его вниз. По данным силовиков, мальчик, падая, пролетел почти пять метров. Ребенок ударился головой и был госпитализирован, врачи сумели спасти ему жизнь.

Пенсионерка из Кушвы (Свердловская область), которая вытолкнула с балкона второго этажа своего трехлетнего правнука, будет доставлена в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Кушвинский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Пенсионерке вменяется статья о покушении на убийство. Инцидент произошел 15 октября 2022 года. Выпившая свердловчанка усадила правнука на окно балкона второго этажа и с силой столкнула его вниз. По данным силовиков, мальчик, падая, пролетел почти пять метров. Ребенок ударился головой и был госпитализирован, врачи сумели спасти ему жизнь.