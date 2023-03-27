27 марта 2023

Свердловская пенсионерка, столкнувшая трехлетнего правнука с балкона, предстанет перед судом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Илье Ломоносову в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, наказание, преступление, уголовный кодекс, судья, суд, мантия
Суд над пенсионеркой пройдет в Кушве Фото:

Пенсионерка из Кушвы (Свердловская область), которая вытолкнула с балкона второго этажа своего трехлетнего правнука, будет доставлена в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело направлено в Кушвинский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Пенсионерке вменяется статья о покушении на убийство.

Инцидент произошел 15 октября 2022 года. Выпившая свердловчанка усадила правнука на окно балкона второго этажа и с силой столкнула его вниз. По данным силовиков, мальчик, падая, пролетел почти пять метров. Ребенок ударился головой и был госпитализирован, врачи сумели спасти ему жизнь.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Пенсионерка из Кушвы (Свердловская область), которая вытолкнула с балкона второго этажа своего трехлетнего правнука, будет доставлена в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Кушвинский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Пенсионерке вменяется статья о покушении на убийство. Инцидент произошел 15 октября 2022 года. Выпившая свердловчанка усадила правнука на окно балкона второго этажа и с силой столкнула его вниз. По данным силовиков, мальчик, падая, пролетел почти пять метров. Ребенок ударился головой и был госпитализирован, врачи сумели спасти ему жизнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...