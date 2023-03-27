Суд отправил в колонию свердловчанина, напавшего на ребенка собутыльника

28 марта 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Свердловчанин был задержан после нападения на ребенка Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Нижнего Тагила напал с бутылкой из-под водки на сына своего друга, потребовав 300 тысяч рублей. За это свердловчанина отправили в колонию на три года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил Семену Борисихину наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства. Кроме этого, свердловчанин должен будет выплатить 10 тысяч рублей компенсации. По данным силовиков, Борисихин в конце 2021 года пришел выпить к другу, с которым жил сын-подросток. Дождавшись, пока хозяин квартиры уснет, Борисихин пришел к ребенку и, угрожая ему бутылкой из-под водки, потребовал перевести 300 тысяч рублей с карты отца. Получив деньги, злоумышленник сбежал, но вскоре был задержан.

Житель Нижнего Тагила напал с бутылкой из-под водки на сына своего друга, потребовав 300 тысяч рублей. За это свердловчанина отправили в колонию на три года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил Семену Борисихину наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства. Кроме этого, свердловчанин должен будет выплатить 10 тысяч рублей компенсации. По данным силовиков, Борисихин в конце 2021 года пришел выпить к другу, с которым жил сын-подросток. Дождавшись, пока хозяин квартиры уснет, Борисихин пришел к ребенку и, угрожая ему бутылкой из-под водки, потребовал перевести 300 тысяч рублей с карты отца. Получив деньги, злоумышленник сбежал, но вскоре был задержан.