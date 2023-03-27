27 марта 2023

Пермские депутаты затроллили коллегу, который уехал в Германию и критикует СВО

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Заседание городской Думы. Пермь, захаров сергей
Сергея Захарова, уехавшего в Германию, поздравили с днем рождения Фото:

Депутаты пермской гордумы поздравили с днем рождения своего коллегу, который уехал в Германию и критиковал проведение СВО. Об этом в начале очередного заседания объявил председатель гордумы Дмитрий Малютин.

«Поздравляем Захарова Сергей Геннадьевича, у которого день рождения был второго марта. Его с нами сейчас нет, но тем не менее», — произнес Малютин.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Захаров уехал в Германию, где высказывался против проведения СВО. Источники в политэлитах сообщали, что он планирует сдать свой мандат с помощью консульства РФ в Германии, но сам Захаров опровергал эту информацию. Другие источники агентства считают, что затягивание сдачи мандата создает проблему для спикера пермской гордумы.

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Депутаты пермской гордумы поздравили с днем рождения своего коллегу, который уехал в Германию и критиковал проведение СВО. Об этом в начале очередного заседания объявил председатель гордумы Дмитрий Малютин. «Поздравляем Захарова Сергей Геннадьевича, у которого день рождения был второго марта. Его с нами сейчас нет, но тем не менее», — произнес Малютин. Ранее URA.RU сообщало о том, что Захаров уехал в Германию, где высказывался против проведения СВО. Источники в политэлитах сообщали, что он планирует сдать свой мандат с помощью консульства РФ в Германии, но сам Захаров опровергал эту информацию. Другие источники агентства считают, что затягивание сдачи мандата создает проблему для спикера пермской гордумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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