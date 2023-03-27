Пермские депутаты затроллили коллегу, который уехал в Германию и критикует СВО

28 марта 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Сергея Захарова, уехавшего в Германию, поздравили с днем рождения Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Депутаты пермской гордумы поздравили с днем рождения своего коллегу, который уехал в Германию и критиковал проведение СВО. Об этом в начале очередного заседания объявил председатель гордумы Дмитрий Малютин. «Поздравляем Захарова Сергей Геннадьевича, у которого день рождения был второго марта. Его с нами сейчас нет, но тем не менее», — произнес Малютин. Ранее URA.RU сообщало о том, что Захаров уехал в Германию, где высказывался против проведения СВО. Источники в политэлитах сообщали, что он планирует сдать свой мандат с помощью консульства РФ в Германии, но сам Захаров опровергал эту информацию. Другие источники агентства считают, что затягивание сдачи мандата создает проблему для спикера пермской гордумы.

Депутаты пермской гордумы поздравили с днем рождения своего коллегу, который уехал в Германию и критиковал проведение СВО. Об этом в начале очередного заседания объявил председатель гордумы Дмитрий Малютин. «Поздравляем Захарова Сергей Геннадьевича, у которого день рождения был второго марта. Его с нами сейчас нет, но тем не менее», — произнес Малютин. Ранее URA.RU сообщало о том, что Захаров уехал в Германию, где высказывался против проведения СВО. Источники в политэлитах сообщали, что он планирует сдать свой мандат с помощью консульства РФ в Германии, но сам Захаров опровергал эту информацию. Другие источники агентства считают, что затягивание сдачи мандата создает проблему для спикера пермской гордумы.