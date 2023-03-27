Председатель КСП Челябинска перечислила самые частые выявленные нарушения

28 марта 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Ирина Кузнецова озвучила часто выявляемые нарушения по результатам проверок в 2022 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Контрольно-счетной палаты Челябинска (КСП) Ирина Кузнецова перечислила основные нарушения, которые выявляются в ходе проверок и экспертиз. Перечень она озвучила 28 марта во время своего доклада по результатам 2022 года на заседании гордумы. «По результатам проверок самыми частыми нарушениями стали неэффективное и нецелевое расходование средств бюджета, задолженность в доходах бюджета за предыдущие годы, указание стоимости имущества с нарушением порядка учета. Всего из 14 запланированных в 2022 году контрольных мероприятий проведено 12, еще два перенесено на 2023 год. Из 21 экспертно-аналитического мероприятия проведено 20», — рассказала Кузнецова. Из доклада следует, что за 2022 года КСП вынесла 20 представлений об устранении нарушений, из которых 13 исполнено, два частично и у пяти еще не подошел срок. Совместно с прокуратурой города четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности и еще шесть к административной, возбуждено семь административных дел.

Председатель Контрольно-счетной палаты Челябинска (КСП) Ирина Кузнецова перечислила основные нарушения, которые выявляются в ходе проверок и экспертиз. Перечень она озвучила 28 марта во время своего доклада по результатам 2022 года на заседании гордумы. «По результатам проверок самыми частыми нарушениями стали неэффективное и нецелевое расходование средств бюджета, задолженность в доходах бюджета за предыдущие годы, указание стоимости имущества с нарушением порядка учета. Всего из 14 запланированных в 2022 году контрольных мероприятий проведено 12, еще два перенесено на 2023 год. Из 21 экспертно-аналитического мероприятия проведено 20», — рассказала Кузнецова. Из доклада следует, что за 2022 года КСП вынесла 20 представлений об устранении нарушений, из которых 13 исполнено, два частично и у пяти еще не подошел срок. Совместно с прокуратурой города четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности и еще шесть к административной, возбуждено семь административных дел.