При рассмотрении дела тугулымский деятель вину не признал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мировой суд Талицкого района (Свердловская область) признал виновным зампредседателя общественной палаты Тугулымского городского округа Александра Нагибина в нанесении побоев местной жительнице. На мужчину наложен штраф в размере девяти тысяч рублей. Копия постановления имеется в распоряжении URA.RU.

«Признать Нагибина Александра Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде штрафа в размере девяти тысяч рублей», — сказано в постановлении от 27 марта.

Как следует из документа, в январе Нагибин проводил время в компании пяти женщин. С одной из них — парикмахером Екатериной Карелиной, которая в тот вечер отмечала день рождения — произошел конфликт. Со слов потерпевшей, мужчина нанес ей удар в груда и два удара в челюсть, от которых она потеряла сознание.



Сам Нагибин в материалах дела указал, что никого не бил. Мужчина утверждал, что всего лишь в разгар ссоры выводил Карелину из дома, и это она вместе с подругой накинулась на него, исцарапала и разорвала рубашку. Более того, Нагибин предположил, что на Карелину «оказывают влияние его политические оппоненты с целью очернения его как общественного деятеля».

Выслушав обе стороны, в том числе и свидетелей, а также изучив заключения врачей и фото пострадавшей, судья пришла к выводу, что Александр Нагибин виновен. Суд учел смягчающие обстоятельства — наличие на иждивении у деятеля малолетних детей, состояние здоровья и активную гражданскую позицию — и наложил штраф.

За комментарием корреспондент обратился к Александру Нагибину. «Решение суда еще не вступило в законную силу», — подчеркнул общественный деятель и отказался продолжать разговор.

Потерпевшая зафиксировала свои травмы на фото и предоставила суду Фото: читатель URA.RU