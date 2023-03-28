Свердловский активист осужден за избиение именинницы на вечеринке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Александром Высокинским. Екатеринбург, кулак, кулаки вместе
При рассмотрении дела тугулымский деятель вину не признал Фото:

Мировой суд Талицкого района (Свердловская область) признал виновным зампредседателя общественной палаты Тугулымского городского округа Александра Нагибина в нанесении побоев местной жительнице. На мужчину наложен штраф в размере девяти тысяч рублей. Копия постановления имеется в распоряжении URA.RU.

«Признать Нагибина Александра Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде штрафа в размере девяти тысяч рублей», — сказано в постановлении от 27 марта.

Как следует из документа, в январе Нагибин проводил время в компании пяти женщин. С одной из них — парикмахером Екатериной Карелиной, которая в тот вечер отмечала день рождения — произошел конфликт. Со слов потерпевшей, мужчина нанес ей удар в груда и два удара в челюсть, от которых она потеряла сознание.

Сам Нагибин в материалах дела указал, что никого не бил. Мужчина утверждал, что всего лишь в разгар ссоры выводил Карелину из дома, и это она вместе с подругой накинулась на него, исцарапала и разорвала рубашку. Более того, Нагибин предположил, что на Карелину «оказывают влияние его политические оппоненты с целью очернения его как общественного деятеля».

Выслушав обе стороны, в том числе и свидетелей, а также изучив заключения врачей и фото пострадавшей, судья пришла к выводу, что Александр Нагибин виновен. Суд учел смягчающие обстоятельства — наличие на иждивении у деятеля малолетних детей, состояние здоровья и активную гражданскую позицию — и наложил штраф.

За комментарием корреспондент обратился к Александру Нагибину. «Решение суда еще не вступило в законную силу», — подчеркнул общественный деятель и отказался продолжать разговор.

Потерпевшая зафиксировала свои травмы на фото и предоставила суду
Потерпевшая зафиксировала свои травмы на фото и предоставила суду
Фото:
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Мировой суд Талицкого района (Свердловская область) признал виновным зампредседателя общественной палаты Тугулымского городского округа Александра Нагибина в нанесении побоев местной жительнице. На мужчину наложен штраф в размере девяти тысяч рублей. Копия постановления имеется в распоряжении URA.RU. «Признать Нагибина Александра Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде штрафа в размере девяти тысяч рублей», — сказано в постановлении от 27 марта. Как следует из документа, в январе Нагибин проводил время в компании пяти женщин. С одной из них — парикмахером Екатериной Карелиной, которая в тот вечер отмечала день рождения — произошел конфликт. Со слов потерпевшей, мужчина нанес ей удар в груда и два удара в челюсть, от которых она потеряла сознание. Сам Нагибин в материалах дела указал, что никого не бил. Мужчина утверждал, что всего лишь в разгар ссоры выводил Карелину из дома, и это она вместе с подругой накинулась на него, исцарапала и разорвала рубашку. Более того, Нагибин предположил, что на Карелину «оказывают влияние его политические оппоненты с целью очернения его как общественного деятеля». Выслушав обе стороны, в том числе и свидетелей, а также изучив заключения врачей и фото пострадавшей, судья пришла к выводу, что Александр Нагибин виновен. Суд учел смягчающие обстоятельства — наличие на иждивении у деятеля малолетних детей, состояние здоровья и активную гражданскую позицию — и наложил штраф. За комментарием корреспондент обратился к Александру Нагибину. «Решение суда еще не вступило в законную силу», — подчеркнул общественный деятель и отказался продолжать разговор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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