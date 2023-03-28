Baza: в Москве мошенники убедили пенсионера устроить вооруженное нападение на Сбербанк

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Попытка ограбления отделения Сбербанка. Екатеринбург, сбербанк
Пенсионера задержала полиция Фото:

В Москве на отделение Сбербанка в Неманском проезде напал пенсионер с оружием. Мошенники сказали мужчине, что тот участвует в «спецоперации» и помогает поймать преступников, распространивших его персональные данные. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«72-летний Михаил пришел в отделение в Неманском проезде, разговаривая по телефону. Он рассказал, что находится на спецзадании и прямо сейчас разговаривает с „капитаном полиции“. Тот якобы скоро должен приехать, чтобы разоблачить мошенников, сливающих личные данные пенсионера», — сообщает Baza.

Злоумышленники сказали Михаилу стрелять в воздух и тот выстрелил в потолок. Сообщается, что мужчину обезоружил посетитель банка, который сидел неподалеку. Нападавшего задержали полицейские, прибывшие на вызов.

URA.RU направило запрос пресс-службам Сбербанка и МВД Москвы. На момент публикации материала ответы не поступили.

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В Москве на отделение Сбербанка в Неманском проезде напал пенсионер с оружием. Мошенники сказали мужчине, что тот участвует в «спецоперации» и помогает поймать преступников, распространивших его персональные данные. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «72-летний Михаил пришел в отделение в Неманском проезде, разговаривая по телефону. Он рассказал, что находится на спецзадании и прямо сейчас разговаривает с „капитаном полиции“. Тот якобы скоро должен приехать, чтобы разоблачить мошенников, сливающих личные данные пенсионера», — сообщает Baza. Злоумышленники сказали Михаилу стрелять в воздух и тот выстрелил в потолок. Сообщается, что мужчину обезоружил посетитель банка, который сидел неподалеку. Нападавшего задержали полицейские, прибывшие на вызов. URA.RU направило запрос пресс-службам Сбербанка и МВД Москвы. На момент публикации материала ответы не поступили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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