Baza: в Москве мошенники убедили пенсионера устроить вооруженное нападение на Сбербанк

В Москве на отделение Сбербанка в Неманском проезде напал пенсионер с оружием. Мошенники сказали мужчине, что тот участвует в «спецоперации» и помогает поймать преступников, распространивших его персональные данные. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«72-летний Михаил пришел в отделение в Неманском проезде, разговаривая по телефону. Он рассказал, что находится на спецзадании и прямо сейчас разговаривает с „капитаном полиции“. Тот якобы скоро должен приехать, чтобы разоблачить мошенников, сливающих личные данные пенсионера», — сообщает
Злоумышленники сказали Михаилу стрелять в воздух и тот выстрелил в потолок. Сообщается, что мужчину обезоружил посетитель банка, который сидел неподалеку. Нападавшего задержали полицейские, прибывшие на вызов.
URA.RU направило запрос пресс-службам Сбербанка и МВД Москвы. На момент публикации материала ответы не поступили.
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