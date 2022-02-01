В Екатеринбурге задержали подозреваемых в ограблении банка

Вооруженное ограбление банка произошло 29 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге задержали подозреваемых в ограблении отделения «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР). Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Сотрудниками уголовного розыска УМВД РФ по городу Екатеринбургу задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении на отделение банка (УБРиР — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там отметили, что злоумышленники вынесли из отделения банка около 1,5 млн рублей. Расследование дела будет лично контролировать начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков.

По данным telegram-канала Ural Mash, подозреваемые, один из которых электромонтер, а другая — незаконная мигрантка, живут в Первоуральске. Однако официальные представители ведомства не раскрывают подробностей задержания.

В пресс-службе банка URA.RU сообщали, что отделение на улице Космонавтов, 76 ограбили 29 января. Неизвестные угрожали сотрудникам банка оружием и забрали деньги.