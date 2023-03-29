Группе Anacondaz повторно отказали в иске о взыскании убытков за срыв концерта в Перми

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал удовлетворить жалобу ООО «Инвизибл Промо», которая занимается организацией концертов рок-группы Anacondaz. Компания оспаривала решение краевого Арбитражного суда, отказавшего взыскать 255 тысяч рублей с УМВД Перми. В такую сумму организаторы выступлений группы оценили убытки от срыва полицейскими концерта в июле прошлого года.
«Оставить решение суда без изменения. Жалобу — без удовлетворения», сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную картотеку, в которой опубликовано судебное решение.
В Перми концерт должен был пройти в «пространстве событий Берег» летом прошлого года. Но организаторы перенесли выступление в клуб «Мичурин». Пермские полицейские прервали концерт Anacondaz после четвертой песни. После случившегося участники российской рок-группы начали готовиться к судебным процессам из-за отмененных концертов. В Арбитражном суде Пермского края посчитали, что действия полиции на концерте группы Anacondaz были обоснованными. Организаторы концертов оспорили это решение в суде апелляционной инстанции, который тоже отказал истцам в удовлетворении их требования.
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