Полиция не будет платить за прерванный концерт Anacondaz в Перми

Полицейские прервали концерт рэп-группы после четвертой песни Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Арбитражном суде Пермского края посчитали, что действия полиции на концерте группы Anacondaz были обоснованными. Иск был подан организатором тура музыкального коллектива — компанией «Инвизибл Промо». По версии истца, концерт в прикамской столице был прерван незаконно, и он отказался выплачивать вознаграждение группе. Сумму 255 тысяч рублей «Инвизибл Промо» пыталась взыскать с силовиков.

«Суд признал действия правоохранительных органов [при проведении концерта группы Anacondaz в Перми] обоснованными и не нашел оснований для признания их незаконными. Кроме того, судья посчитал необоснованным довод истца о том, что условия договора не были им исполнены по не зависящим от него обстоятельствам», — передает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда.

В Перми концерт должен был пройти в «пространстве событий Берег» летом прошлого года. Но организаторы перенесли выступление в последний момент в клуб «Мичурин». Пермские полицейские прервали концерт Anacondaz после четвертой песни. Об этом стало известно 23 июля. Днем ранее концерт музыкантов отменили в Екатеринбурге.

После случившегося участники российской рок-группы начали готовиться к судебным процессам с властям Перми и Екатеринбурга из-за отмененных концертов. Коллектив сообщал, что они были вынуждены перенести все запланированные до конца года шоу.