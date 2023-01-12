12 января 2023

Полиция не будет платить за прерванный концерт Anacondaz в Перми

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Полицейские прервали концерт рэп-группы после четвертой песни Фото:

В Арбитражном суде Пермского края посчитали, что действия полиции на концерте группы Anacondaz были обоснованными. Иск был подан организатором тура музыкального коллектива — компанией «Инвизибл Промо». По версии истца, концерт в прикамской столице был прерван незаконно, и он отказался выплачивать вознаграждение группе. Сумму 255 тысяч рублей «Инвизибл Промо» пыталась взыскать с силовиков.

«Суд признал действия правоохранительных органов [при проведении концерта группы Anacondaz в Перми] обоснованными и не нашел оснований для признания их незаконными. Кроме того, судья посчитал необоснованным довод истца о том, что условия договора не были им исполнены по не зависящим от него обстоятельствам», — передает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда.

В Перми концерт должен был пройти в «пространстве событий Берег» летом прошлого года. Но организаторы перенесли выступление в последний момент в клуб «Мичурин». Пермские полицейские прервали концерт Anacondaz после четвертой песни. Об этом стало известно 23 июля. Днем ранее концерт музыкантов отменили в Екатеринбурге.

После случившегося участники российской рок-группы начали готовиться к судебным процессам с властям Перми и Екатеринбурга из-за отмененных концертов. Коллектив сообщал, что они были вынуждены перенести все запланированные до конца года шоу.

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В Арбитражном суде Пермского края посчитали, что действия полиции на концерте группы Anacondaz были обоснованными. Иск был подан организатором тура музыкального коллектива — компанией «Инвизибл Промо». По версии истца, концерт в прикамской столице был прерван незаконно, и он отказался выплачивать вознаграждение группе. Сумму 255 тысяч рублей «Инвизибл Промо» пыталась взыскать с силовиков. «Суд признал действия правоохранительных органов [при проведении концерта группы Anacondaz в Перми] обоснованными и не нашел оснований для признания их незаконными. Кроме того, судья посчитал необоснованным довод истца о том, что условия договора не были им исполнены по не зависящим от него обстоятельствам», — передает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда. В Перми концерт должен был пройти в «пространстве событий Берег» летом прошлого года. Но организаторы перенесли выступление в последний момент в клуб «Мичурин». Пермские полицейские прервали концерт Anacondaz после четвертой песни. Об этом стало известно 23 июля. Днем ранее концерт музыкантов отменили в Екатеринбурге. После случившегося участники российской рок-группы начали готовиться к судебным процессам с властям Перми и Екатеринбурга из-за отмененных концертов. Коллектив сообщал, что они были вынуждены перенести все запланированные до конца года шоу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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