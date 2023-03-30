«Коммерсант»: офицера ВС РФ обвинили в непредотвращенном нападении Украины

31 марта 2023 в 06:26 Размер текста - 17 +

Обвиняемый офицер является единственным подозреваемый в этом уголовном деле, заявили источники Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Офицера ВС РФ обвиняют в нарушении правил боевого дежурства, что помешало предотвратить ракетный обстрел ВСУ в Белгородской области весной 2022 года. Тогда погибли 7 военнослужащих, 43 человека получили ранения и контузии. Близкие к расследованию источники сообщили, что из-за тяжких последствий военные следователи впервые в современной истории применили ч. 2 ст. 340 УК РФ (нарушение правил боевого дежурства), предусматривающую до десяти лет лишения свободы. «Заподозрив, что внезапное нападение врага стало возможным из-за недостаточного прикрытия воздушного пространства в приграничной зоне средствами ПВО, 1-й отдел военного СУ СКР по Западному военному округу возбудил уголовное дело по соответствующей ст. 340 УК РФ. Уголовное дело было возбуждено весной прошлого года», — передает информацию источников « Коммерсантъ ». Издание также сообщило, что обвиняемый офицер является единственным подозреваемый в этом уголовном деле. По версии следствия, он не только ошибся лично, но и допустил серьезные просчеты в организации боевой службы подразделения. Поэтому ему предъявили обвинение еще и по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). С мая прошлого года офицер находится под стражей, вину не признает и регулярно обжалует меру пресечения. На данный момент известно, что в рамках уголовного дела арестована Toyota Corolla стоимостью 617,5 тыс. рублей, которая, по информации источников, принадлежит супруге офицера. Если его признают виновным, ущерб от совершенного преступления будет компенсирован за счет государства и деньгами, вырученными с продажи иномарки, сообщает издание. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что она проводится с целью защитить мирное население Донбасса. Белгородская область оказалась ближе других российских регионов к зоне активных боевых действий на Украине. В конце февраля стало известно, что Следственный комитет России займется расследованием фактов обстрелов населенных пунктов в Брянской и Белгородской областях со стороны ВСУ, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Офицера ВС РФ обвиняют в нарушении правил боевого дежурства, что помешало предотвратить ракетный обстрел ВСУ в Белгородской области весной 2022 года. Тогда погибли 7 военнослужащих, 43 человека получили ранения и контузии. Близкие к расследованию источники сообщили, что из-за тяжких последствий военные следователи впервые в современной истории применили ч. 2 ст. 340 УК РФ (нарушение правил боевого дежурства), предусматривающую до десяти лет лишения свободы. «Заподозрив, что внезапное нападение врага стало возможным из-за недостаточного прикрытия воздушного пространства в приграничной зоне средствами ПВО, 1-й отдел военного СУ СКР по Западному военному округу возбудил уголовное дело по соответствующей ст. 340 УК РФ. Уголовное дело было возбуждено весной прошлого года», — передает информацию источников «Коммерсантъ». Издание также сообщило, что обвиняемый офицер является единственным подозреваемый в этом уголовном деле. По версии следствия, он не только ошибся лично, но и допустил серьезные просчеты в организации боевой службы подразделения. Поэтому ему предъявили обвинение еще и по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). С мая прошлого года офицер находится под стражей, вину не признает и регулярно обжалует меру пресечения. На данный момент известно, что в рамках уголовного дела арестована Toyota Corolla стоимостью 617,5 тыс. рублей, которая, по информации источников, принадлежит супруге офицера. Если его признают виновным, ущерб от совершенного преступления будет компенсирован за счет государства и деньгами, вырученными с продажи иномарки, сообщает издание. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что она проводится с целью защитить мирное население Донбасса. Белгородская область оказалась ближе других российских регионов к зоне активных боевых действий на Украине. В конце февраля стало известно, что Следственный комитет России займется расследованием фактов обстрелов населенных пунктов в Брянской и Белгородской областях со стороны ВСУ, пишет RT.