30 марта 2023

На пермских дорогах расставят блокпосты

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный пост. Курган, таможня, фура, грузовик, грузоперевозки, таможенный контроль, таможенный пост, досмотр автомобиля, таможенник, досмотр машины
Фуры пустят не на все дороги Прикамья Фото:

В Пермском муниципальном округе власти вводят запрет на проезд грузовиков по ряду дорог. Для контроля соблюдения ограничений установят блокпосты, сообщили в мэрии.

«С 1 апреля будет временно ограничено движение для грузовых транспортных средств на дорогах Пермского округа. На дорогах будут организованы блокпосты», — сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте».

Ограничения коснутся следующих дорог: Рождественское — Усть-Пизя; Рождественское — Сташково; Болгары — ЮгоКамский — Крылово — Таежный; Горшки — Новоильинское; Красный Восход — Луговая; Кичаново — Дикая Гарь 1 — Кеты; Пермь — Гамово — Страшная; Горный — Верх-Сыра; Лобаново — Насадка (уч. Лобаново — Мостовая); Горбуново — Малый Буртым — Мулянка; Мостовая — Гарюшки.

Ранее минтранс Пермского края сообщал, что весенние ограничения на проезд грузовиков по трассам регионального значения начнутся с 10 апреля. Это делается каждый год для сохранения дорог в период весеннего переувлажнения грунтов.

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В Пермском муниципальном округе власти вводят запрет на проезд грузовиков по ряду дорог. Для контроля соблюдения ограничений установят блокпосты, сообщили в мэрии. «С 1 апреля будет временно ограничено движение для грузовых транспортных средств на дорогах Пермского округа. На дорогах будут организованы блокпосты», — сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте». Ограничения коснутся следующих дорог: Рождественское — Усть-Пизя; Рождественское — Сташково; Болгары — ЮгоКамский — Крылово — Таежный; Горшки — Новоильинское; Красный Восход — Луговая; Кичаново — Дикая Гарь 1 — Кеты; Пермь — Гамово — Страшная; Горный — Верх-Сыра; Лобаново — Насадка (уч. Лобаново — Мостовая); Горбуново — Малый Буртым — Мулянка; Мостовая — Гарюшки. Ранее минтранс Пермского края сообщал, что весенние ограничения на проезд грузовиков по трассам регионального значения начнутся с 10 апреля. Это делается каждый год для сохранения дорог в период весеннего переувлажнения грунтов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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