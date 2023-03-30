На пермских дорогах расставят блокпосты

31 марта 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Фуры пустят не на все дороги Прикамья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском муниципальном округе власти вводят запрет на проезд грузовиков по ряду дорог. Для контроля соблюдения ограничений установят блокпосты, сообщили в мэрии. «С 1 апреля будет временно ограничено движение для грузовых транспортных средств на дорогах Пермского округа. На дорогах будут организованы блокпосты», — сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте». Ограничения коснутся следующих дорог: Рождественское — Усть-Пизя; Рождественское — Сташково; Болгары — ЮгоКамский — Крылово — Таежный; Горшки — Новоильинское; Красный Восход — Луговая; Кичаново — Дикая Гарь 1 — Кеты; Пермь — Гамово — Страшная; Горный — Верх-Сыра; Лобаново — Насадка (уч. Лобаново — Мостовая); Горбуново — Малый Буртым — Мулянка; Мостовая — Гарюшки. Ранее минтранс Пермского края сообщал, что весенние ограничения на проезд грузовиков по трассам регионального значения начнутся с 10 апреля. Это делается каждый год для сохранения дорог в период весеннего переувлажнения грунтов.

В Пермском муниципальном округе власти вводят запрет на проезд грузовиков по ряду дорог. Для контроля соблюдения ограничений установят блокпосты, сообщили в мэрии. «С 1 апреля будет временно ограничено движение для грузовых транспортных средств на дорогах Пермского округа. На дорогах будут организованы блокпосты», — сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте». Ограничения коснутся следующих дорог: Рождественское — Усть-Пизя; Рождественское — Сташково; Болгары — ЮгоКамский — Крылово — Таежный; Горшки — Новоильинское; Красный Восход — Луговая; Кичаново — Дикая Гарь 1 — Кеты; Пермь — Гамово — Страшная; Горный — Верх-Сыра; Лобаново — Насадка (уч. Лобаново — Мостовая); Горбуново — Малый Буртым — Мулянка; Мостовая — Гарюшки. Ранее минтранс Пермского края сообщал, что весенние ограничения на проезд грузовиков по трассам регионального значения начнутся с 10 апреля. Это делается каждый год для сохранения дорог в период весеннего переувлажнения грунтов.