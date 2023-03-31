31 марта 2023

В свердловской ГИБДД озвучили подробности ДТП с пятью пострадавшими. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на Коммунальном мосту. Пермь, чп, дтп, гибдд, дпс, сгоревший автомобиль
В ДТП погибли два человека (фото из архива) Фото:

В свердловской Госавтоинспекции рассказали обстоятельства смертельного ДТП с участием двух легковушек, в котором пострадали пять человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«Сегодня на 75 километре автодороги Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское произошло ДТП. По предварительным данным водитель «Дэу Нексия» не справился с управлением, совершив выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Хендэ Солярис». В результате ДТП пострадали пять человек: водитель и три пассажира автомобиля «Дэу Нексия», а также водитель «Хендай Солярис», — рассказали в свердловском ГИБДД.

С травмами различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ. «Впоследствии водитель и пассажир автомобиля «Дэу Нексия» скончались в реанимации», — добавили в пресс-службе ведомства.

На месте ДТП инспекторы проводят расследование. Составлены процессуальные документы и проводятся необходимые мероприятия.

Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий. Воздержатся от совершения опасных маневров, создающих угрозу безопасности дорожного движения.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В свердловской Госавтоинспекции рассказали обстоятельства смертельного ДТП с участием двух легковушек, в котором пострадали пять человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Сегодня на 75 километре автодороги Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское произошло ДТП. По предварительным данным водитель «Дэу Нексия» не справился с управлением, совершив выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Хендэ Солярис». В результате ДТП пострадали пять человек: водитель и три пассажира автомобиля «Дэу Нексия», а также водитель «Хендай Солярис», — рассказали в свердловском ГИБДД. С травмами различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ. «Впоследствии водитель и пассажир автомобиля «Дэу Нексия» скончались в реанимации», — добавили в пресс-службе ведомства. На месте ДТП инспекторы проводят расследование. Составлены процессуальные документы и проводятся необходимые мероприятия. Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий. Воздержатся от совершения опасных маневров, создающих угрозу безопасности дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...