В свердловской ГИБДД озвучили подробности ДТП с пятью пострадавшими. Фото 01 апреля 2023 в 15:04 Размер текста - 17 + В ДТП погибли два человека (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В свердловской Госавтоинспекции рассказали обстоятельства смертельного ДТП с участием двух легковушек, в котором пострадали пять человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Сегодня на 75 километре автодороги Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское произошло ДТП. По предварительным данным водитель «Дэу Нексия» не справился с управлением, совершив выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Хендэ Солярис». В результате ДТП пострадали пять человек: водитель и три пассажира автомобиля «Дэу Нексия», а также водитель «Хендай Солярис», — рассказали в свердловском ГИБДД. С травмами различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ. «Впоследствии водитель и пассажир автомобиля «Дэу Нексия» скончались в реанимации», — добавили в пресс-службе ведомства. На месте ДТП инспекторы проводят расследование. Составлены процессуальные документы и проводятся необходимые мероприятия. Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий. Воздержатся от совершения опасных маневров, создающих угрозу безопасности дорожного движения. В свердловской Госавтоинспекции рассказали обстоятельства смертельного ДТП с участием двух легковушек, в котором пострадали пять человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Сегодня на 75 километре автодороги Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское произошло ДТП. По предварительным данным водитель «Дэу Нексия» не справился с управлением, совершив выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Хендэ Солярис». В результате ДТП пострадали пять человек: водитель и три пассажира автомобиля «Дэу Нексия», а также водитель «Хендай Солярис», — рассказали в свердловском ГИБДД. С травмами различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ. «Впоследствии водитель и пассажир автомобиля «Дэу Нексия» скончались в реанимации», — добавили в пресс-службе ведомства. На месте ДТП инспекторы проводят расследование. Составлены процессуальные документы и проводятся необходимые мероприятия. Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий. Воздержатся от совершения опасных маневров, создающих угрозу безопасности дорожного движения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям