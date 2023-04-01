01 апреля 2023
31 марта 2023

Искусственного интеллекта не боится почти каждый второй челябинец

© Служба новостей «URA.RU»
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Иннопром-2022, второй день. Екатеринбург, робот
Не боятся того, что робот отберет работу человека, 45 процентов челябинцев Фото:

Не испытывают страха, связанного с развитием искусственного интеллекта, 45% челябинцев. Это свидетельствует из результатов опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения Челябинска.

«Не испытывают страха, связанного с развитием искусственного интеллекта, 45% челябинцев. Большинство из них уверено, что нейросети никогда не смогут заменить человека. Искусственный интеллект упрощает жизнь и работу, прогресс невозможно остановить, также комментируют ситуацию респонденты», — рассказали социологи сервиса.

Развития искусственного интеллекта боятся 15% челябинцев, причем чаще всего они опасаются лишиться рабочих мест в результате автоматизации. На втором месте по количеству упоминаний — доводы о бесконтрольности и закрытости разработки мощных компьютерных систем, на третьем — боязнь деградации человечества.

Эволюция искусственного разума мужчин пугает меньше, чем женщин (11 и 14% соответственно). Чем моложе респонденты, тем реже они предрекают киберапокалипсис (22% среди горожан старше 45 лет и 15% среди тех, кто моложе 35 лет).

Примерно такую же статистику дали в результате опроса и жители Екатеринбурга. Среди жителей столицы Урала опасаются потерять работу из-за развития искусственного интеллекта 18%. Не боятся ИИ 46% екатеринбуржцев.

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Не испытывают страха, связанного с развитием искусственного интеллекта, 45% челябинцев. Это свидетельствует из результатов опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения Челябинска. «Не испытывают страха, связанного с развитием искусственного интеллекта, 45% челябинцев. Большинство из них уверено, что нейросети никогда не смогут заменить человека. Искусственный интеллект упрощает жизнь и работу, прогресс невозможно остановить, также комментируют ситуацию респонденты», — рассказали социологи сервиса. Развития искусственного интеллекта боятся 15% челябинцев, причем чаще всего они опасаются лишиться рабочих мест в результате автоматизации. На втором месте по количеству упоминаний — доводы о бесконтрольности и закрытости разработки мощных компьютерных систем, на третьем — боязнь деградации человечества. Эволюция искусственного разума мужчин пугает меньше, чем женщин (11 и 14% соответственно). Чем моложе респонденты, тем реже они предрекают киберапокалипсис (22% среди горожан старше 45 лет и 15% среди тех, кто моложе 35 лет). Примерно такую же статистику дали в результате опроса и жители Екатеринбурга. Среди жителей столицы Урала опасаются потерять работу из-за развития искусственного интеллекта 18%. Не боятся ИИ 46% екатеринбуржцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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