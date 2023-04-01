Искусственного интеллекта не боится почти каждый второй челябинец

Не испытывают страха, связанного с развитием искусственного интеллекта, 45% челябинцев. Это свидетельствует из результатов опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения Челябинска.
«Не испытывают страха, связанного с развитием искусственного интеллекта, 45% челябинцев. Большинство из них уверено, что нейросети никогда не смогут заменить человека. Искусственный интеллект упрощает жизнь и работу, прогресс невозможно остановить, также комментируют ситуацию респонденты», — рассказали социологи сервиса.
Развития искусственного интеллекта боятся 15% челябинцев, причем чаще всего они опасаются лишиться рабочих мест в результате автоматизации. На втором месте по количеству упоминаний — доводы о бесконтрольности и закрытости разработки мощных компьютерных систем, на третьем — боязнь деградации человечества.
Эволюция искусственного разума мужчин пугает меньше, чем женщин (11 и 14% соответственно). Чем моложе респонденты, тем реже они предрекают киберапокалипсис (22% среди горожан старше 45 лет и 15% среди тех, кто моложе 35 лет).
Примерно такую же статистику дали в результате опроса и жители Екатеринбурга. Среди жителей столицы Урала опасаются потерять работу из-за развития искусственного интеллекта 18%. Не боятся ИИ 46% екатеринбуржцев.
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