Искусственного интеллекта не боится почти каждый второй челябинец

02 апреля 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Не боятся того, что робот отберет работу человека, 45 процентов челябинцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Не испытывают страха, связанного с развитием искусственного интеллекта, 45% челябинцев. Это свидетельствует из результатов опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения Челябинска. «Не испытывают страха, связанного с развитием искусственного интеллекта, 45% челябинцев. Большинство из них уверено, что нейросети никогда не смогут заменить человека. Искусственный интеллект упрощает жизнь и работу, прогресс невозможно остановить, также комментируют ситуацию респонденты», — рассказали социологи сервиса. Развития искусственного интеллекта боятся 15% челябинцев, причем чаще всего они опасаются лишиться рабочих мест в результате автоматизации. На втором месте по количеству упоминаний — доводы о бесконтрольности и закрытости разработки мощных компьютерных систем, на третьем — боязнь деградации человечества. Эволюция искусственного разума мужчин пугает меньше, чем женщин (11 и 14% соответственно). Чем моложе респонденты, тем реже они предрекают киберапокалипсис (22% среди горожан старше 45 лет и 15% среди тех, кто моложе 35 лет). Примерно такую же статистику дали в результате опроса и жители Екатеринбурга. Среди жителей столицы Урала опасаются потерять работу из-за развития искусственного интеллекта 18%. Не боятся ИИ 46% екатеринбуржцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Не испытывают страха, связанного с развитием искусственного интеллекта, 45% челябинцев. Это свидетельствует из результатов опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения Челябинска. «Не испытывают страха, связанного с развитием искусственного интеллекта, 45% челябинцев. Большинство из них уверено, что нейросети никогда не смогут заменить человека. Искусственный интеллект упрощает жизнь и работу, прогресс невозможно остановить, также комментируют ситуацию респонденты», — рассказали социологи сервиса. Развития искусственного интеллекта боятся 15% челябинцев, причем чаще всего они опасаются лишиться рабочих мест в результате автоматизации. На втором месте по количеству упоминаний — доводы о бесконтрольности и закрытости разработки мощных компьютерных систем, на третьем — боязнь деградации человечества. Эволюция искусственного разума мужчин пугает меньше, чем женщин (11 и 14% соответственно). Чем моложе респонденты, тем реже они предрекают киберапокалипсис (22% среди горожан старше 45 лет и 15% среди тех, кто моложе 35 лет). Примерно такую же статистику дали в результате опроса и жители Екатеринбурга. Среди жителей столицы Урала опасаются потерять работу из-за развития искусственного интеллекта 18%. Не боятся ИИ 46% екатеринбуржцев.