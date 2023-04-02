Губернатор Курской области Старовойт: при обстреле ВСУ пострадали дети

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Обстановка в Горловке и в Зайцево. Донецкая Народная Республика, Горловка, донецкая народная республика, донецк, горловка, осколок
Пострадавшие занимались уборкой на кладбище, заявил Роман Старовойт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области семь жителей села Николаево-Дарьино, включая троих детей, пострадали в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Семеро жителей села Николаево-Дарьино, включая троих детей и девушку-подростка, получили сегодня ранения различной степени тяжести в результате минометного обстрела украинской армии», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что жители получили осколочные ранения. Пострадавшие во время обстрела занимались уборкой на кладбище, заключил Старовойт.

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В Курской области семь жителей села Николаево-Дарьино, включая троих детей, пострадали в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. «Семеро жителей села Николаево-Дарьино, включая троих детей и девушку-подростка, получили сегодня ранения различной степени тяжести в результате минометного обстрела украинской армии», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что жители получили осколочные ранения. Пострадавшие во время обстрела занимались уборкой на кладбище, заключил Старовойт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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