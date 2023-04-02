Губернатор Курской области Старовойт: при обстреле ВСУ пострадали дети

Пострадавшие занимались уборкой на кладбище, заявил Роман Старовойт
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Курской области семь жителей села Николаево-Дарьино, включая троих детей, пострадали в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Семеро жителей села Николаево-Дарьино, включая троих детей и девушку-подростка, получили сегодня ранения различной степени тяжести в результате минометного обстрела украинской армии», — написал Старовойт в своем
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