30 марта 2023

РИАН: в небе над Белгородом прогремели мощные взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, ресторан, гриб от взрыва
Корреспондент сообщил о девяти взрывах над Белгородом Фото:

Над Белгородом раздались девять мощных взрывов. Об этом сообщили журналисты с места событий, предположив, что сработала противовоздушная оборона.

«Девять мощных взрывов в небе раздались в центре Белгорода в четверг вечером, возможно, сработала противовоздушная оборона», — передает корреспондент РИА Новости. По информации издания, взрывы были слышны с 22.10 по московскому времени и продолжались с интервалами в течение 20 минут. В это время в домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин.

Ранее газовая станция в Белгороде была атакована самодельным беспилотником. По имеющейся информации, беспилотник был запущен со стороны Харьковской области. Ранее из-за обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области был введен режим ЧС.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Над Белгородом раздались девять мощных взрывов. Об этом сообщили журналисты с места событий, предположив, что сработала противовоздушная оборона. «Девять мощных взрывов в небе раздались в центре Белгорода в четверг вечером, возможно, сработала противовоздушная оборона», — передает корреспондент РИА Новости. По информации издания, взрывы были слышны с 22.10 по московскому времени и продолжались с интервалами в течение 20 минут. В это время в домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин. Ранее газовая станция в Белгороде была атакована самодельным беспилотником. По имеющейся информации, беспилотник был запущен со стороны Харьковской области. Ранее из-за обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области был введен режим ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...