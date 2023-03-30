РИАН: в небе над Белгородом прогремели мощные взрывы

Над Белгородом раздались девять мощных взрывов. Об этом сообщили журналисты с места событий, предположив, что сработала противовоздушная оборона.
«Девять мощных взрывов в небе раздались в центре Белгорода в четверг вечером, возможно, сработала противовоздушная оборона», — передает корреспондент РИА Новости. По информации издания, взрывы были слышны с 22.10 по московскому времени и продолжались с интервалами в течение 20 минут. В это время в домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин.
Ранее газовая станция в Белгороде была атакована самодельным беспилотником. По имеющейся информации, беспилотник был запущен со стороны Харьковской области. Ранее из-за обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области был введен режим ЧС.
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