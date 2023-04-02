02 апреля 2023
01 апреля 2023

На трассе М-5 в Челябинской области остановят движение из-за взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная трасса М-5 Урал. Челябинская область, автомагистраль, м5, перевозки, трасса м5, дорога
С наступлением весны на челябинские дорожники вернулись к реконструкции трассы «М-5» Фото:

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе (Челябинская область) 6 апреля введут ограничение движение из-за взрывных работ. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В связи с буровзрывными работами для реконструкции федеральной трассы М-5 „Урал“ на участке 1566 км — 1576 км — возле поселков Новозаречный и Сухая Атя — 6 апреля вводится временное ограничение движения транспорта. С 10:00 до 13:00 единовременно будет ограничена скорость и полностью перекрыто движение автомобилей», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства

Легковые машины и автобусы перенаправят по региональным дорогам через Сим — Миньяр — Ашу. Для тяжеловесного транспорта на время буровзрывных работ проезд запрещен.

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На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе (Челябинская область) 6 апреля введут ограничение движение из-за взрывных работ. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В связи с буровзрывными работами для реконструкции федеральной трассы М-5 „Урал“ на участке 1566 км — 1576 км — возле поселков Новозаречный и Сухая Атя — 6 апреля вводится временное ограничение движения транспорта. С 10:00 до 13:00 единовременно будет ограничена скорость и полностью перекрыто движение автомобилей», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства Легковые машины и автобусы перенаправят по региональным дорогам через Сим — Миньяр — Ашу. Для тяжеловесного транспорта на время буровзрывных работ проезд запрещен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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