На трассе М-5 в Челябинской области остановят движение из-за взрывов

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе (Челябинская область) 6 апреля введут ограничение движение из-за взрывных работ. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«В связи с буровзрывными работами для реконструкции федеральной трассы М-5 „Урал“ на участке 1566 км — 1576 км — возле поселков Новозаречный и Сухая Атя — 6 апреля вводится временное ограничение движения транспорта. С 10:00 до 13:00 единовременно будет ограничена скорость и полностью перекрыто движение автомобилей», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства
Легковые машины и автобусы перенаправят по региональным дорогам через Сим — Миньяр — Ашу. Для тяжеловесного транспорта на время буровзрывных работ проезд запрещен.
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