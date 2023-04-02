02 апреля 2023
01 апреля 2023

Пермский губернатор Махонин поедет в Узбекистан

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Ожидается, что губернатор посетит Узбекистан в конце апреля Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин скоро отправится с делегацией в Узбекистан. По словам источников, глава региона прилетит в республику с бизнес-миссией.

«Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным отправится с бизнес-миссией в Узбекистан», — сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на свои источники. Поездка запланирована на конец апреля.

Как сообщает издание, в состав пермской делегации войдет министр экономического развития региона Эдуард Соснин и представители предприятий края. Ранее губернатор посещал Индию и Турцию, чтобы наладить связи между странами и регионом и продвигать пермский бизнес. Также губернатор недавно анонсировал встречу с иранскими чиновниками на международной выставке.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин скоро отправится с делегацией в Узбекистан. По словам источников, глава региона прилетит в республику с бизнес-миссией. «Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным отправится с бизнес-миссией в Узбекистан», — сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на свои источники. Поездка запланирована на конец апреля. Как сообщает издание, в состав пермской делегации войдет министр экономического развития региона Эдуард Соснин и представители предприятий края. Ранее губернатор посещал Индию и Турцию, чтобы наладить связи между странами и регионом и продвигать пермский бизнес. Также губернатор недавно анонсировал встречу с иранскими чиновниками на международной выставке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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