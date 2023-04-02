Пермский губернатор Махонин поедет в Узбекистан

Ожидается, что губернатор посетит Узбекистан в конце апреля Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин скоро отправится с делегацией в Узбекистан. По словам источников, глава региона прилетит в республику с бизнес-миссией.

«Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным отправится с бизнес-миссией в Узбекистан», — сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на свои источники. Поездка запланирована на конец апреля.

Как сообщает издание, в состав пермской делегации войдет министр экономического развития региона Эдуард Соснин и представители предприятий края. Ранее губернатор посещал Индию и Турцию, чтобы наладить связи между странами и регионом и продвигать пермский бизнес. Также губернатор недавно анонсировал встречу с иранскими чиновниками на международной выставке.