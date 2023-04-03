В ЦВО сообщили об увеличении числа призывников в научные роты

04 апреля 2023 в 07:11 Размер текста - 17 +

Число попавших на службу в научные роты увеличилось в 4,5 раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Число призывников Центрального военного округа, направляемых для прохождения службы в научные роты, увеличилось в 4,5 раза за девять лет, с момента создания данных подразделений. Об этом рассказал начальник отдела призыва и подготовки граждан на военную службу организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковник Дмитрий Майер. «Будет продолжена практика направления наших призывников для прохождения военной службы в научные и спортивные роты Минобороны РФ, а также научные подразделения военного инновационного технополиса „Эра“. Количество новобранцев, направляемых в научные роты, с весны 2014 года возросло почти в 4,5 раза», — сообщил Майер. Ранее URA.RU сообщало о начале весеннего призыва в армию в Свердловской области. Были сформированы муниципальные комиссии, которые с 1 апреля по 15 июля будут отбирать молодых людей для службы в армии. В Центральном военном округе озвучили количество призываемых новобранцев. Призыву и отправке в соединения и воинские части подлежат около 57 тысяч призывников.

Число призывников Центрального военного округа, направляемых для прохождения службы в научные роты, увеличилось в 4,5 раза за девять лет, с момента создания данных подразделений. Об этом рассказал начальник отдела призыва и подготовки граждан на военную службу организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковник Дмитрий Майер. «Будет продолжена практика направления наших призывников для прохождения военной службы в научные и спортивные роты Минобороны РФ, а также научные подразделения военного инновационного технополиса „Эра“. Количество новобранцев, направляемых в научные роты, с весны 2014 года возросло почти в 4,5 раза», — сообщил Майер. Ранее URA.RU сообщало о начале весеннего призыва в армию в Свердловской области. Были сформированы муниципальные комиссии, которые с 1 апреля по 15 июля будут отбирать молодых людей для службы в армии. В Центральном военном округе озвучили количество призываемых новобранцев. Призыву и отправке в соединения и воинские части подлежат около 57 тысяч призывников.