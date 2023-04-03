03 апреля 2023

Челябинский губернатор спросит с глав за плохой асфальт

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийская конференция для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС рейтинг регионов. Челябинская область». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер поручил главам «выбивать» гарантию на ремонт дорог у подрядчиков Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупредил глав муниципалитетов о неприятных для них последствиях в случае, если они не исправят ситуацию на дорогах на закрепленных за ними территориях. Как он сообщил в социальных сетях, работа с подрядчиками по восстановлению дорожного полотна должна вестись активнее.

«Есть сигналы из нескольких территорий, что новый асфальт сошел вместе со снегом. Нужно немедленно исправлять по гарантии. Если главы не спросят с подрядчиков, я спрошу это с них», — написал Текслер в своем telegram-канале.

По словам главы региона, деньги на ремонт дорог выделены, муниципалитеты получают поддержку каждый год. Так что текущий ремонт дорог во всех муниципалитетах уже должен был начаться. Он обратился к жителям области с просьбой сообщать ему, если ремонтные работы не производятся. К виновным будут применяться меры воздействия.

На прошлой неделе Текслер проехал по дорогам челябинской агломерации. Помимо анонса «Дорожной революции», он отчитал тех подрядчиков, которые не справились с заданием.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупредил глав муниципалитетов о неприятных для них последствиях в случае, если они не исправят ситуацию на дорогах на закрепленных за ними территориях. Как он сообщил в социальных сетях, работа с подрядчиками по восстановлению дорожного полотна должна вестись активнее. «Есть сигналы из нескольких территорий, что новый асфальт сошел вместе со снегом. Нужно немедленно исправлять по гарантии. Если главы не спросят с подрядчиков, я спрошу это с них», — написал Текслер в своем telegram-канале. По словам главы региона, деньги на ремонт дорог выделены, муниципалитеты получают поддержку каждый год. Так что текущий ремонт дорог во всех муниципалитетах уже должен был начаться. Он обратился к жителям области с просьбой сообщать ему, если ремонтные работы не производятся. К виновным будут применяться меры воздействия. На прошлой неделе Текслер проехал по дорогам челябинской агломерации. Помимо анонса «Дорожной революции», он отчитал тех подрядчиков, которые не справились с заданием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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