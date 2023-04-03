Челябинский губернатор спросит с глав за плохой асфальт

04 апреля 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер поручил главам «выбивать» гарантию на ремонт дорог у подрядчиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупредил глав муниципалитетов о неприятных для них последствиях в случае, если они не исправят ситуацию на дорогах на закрепленных за ними территориях. Как он сообщил в социальных сетях, работа с подрядчиками по восстановлению дорожного полотна должна вестись активнее. «Есть сигналы из нескольких территорий, что новый асфальт сошел вместе со снегом. Нужно немедленно исправлять по гарантии. Если главы не спросят с подрядчиков, я спрошу это с них», — написал Текслер в своем telegram-канале. По словам главы региона, деньги на ремонт дорог выделены, муниципалитеты получают поддержку каждый год. Так что текущий ремонт дорог во всех муниципалитетах уже должен был начаться. Он обратился к жителям области с просьбой сообщать ему, если ремонтные работы не производятся. К виновным будут применяться меры воздействия. На прошлой неделе Текслер проехал по дорогам челябинской агломерации. Помимо анонса «Дорожной революции», он отчитал тех подрядчиков, которые не справились с заданием.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупредил глав муниципалитетов о неприятных для них последствиях в случае, если они не исправят ситуацию на дорогах на закрепленных за ними территориях. Как он сообщил в социальных сетях, работа с подрядчиками по восстановлению дорожного полотна должна вестись активнее. «Есть сигналы из нескольких территорий, что новый асфальт сошел вместе со снегом. Нужно немедленно исправлять по гарантии. Если главы не спросят с подрядчиков, я спрошу это с них», — написал Текслер в своем telegram-канале. По словам главы региона, деньги на ремонт дорог выделены, муниципалитеты получают поддержку каждый год. Так что текущий ремонт дорог во всех муниципалитетах уже должен был начаться. Он обратился к жителям области с просьбой сообщать ему, если ремонтные работы не производятся. К виновным будут применяться меры воздействия. На прошлой неделе Текслер проехал по дорогам челябинской агломерации. Помимо анонса «Дорожной революции», он отчитал тех подрядчиков, которые не справились с заданием.