Путин призвал жестче расправляться с подпольщиками в новых регионах РФ

Российские силовые структуры должны жестко и эффективно устранять недобитое подполье в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности.
«Противник использует для запугивания людей пока недобитое подполье, в том числе разного рода неонацистские и радикальные группировки», — заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что силовики в этом вопросе должны действовать жестче и эффективнее. Президент добавил, что необходимо надежнее обеспечивать контроль над этим вопросом.
Ранее сообщалось, что на заседании Путин также заявил о криминальных элементах, действующих в новых регионах. Глава государства призвал МВД и ФСБ сделать все возможное для защиты людей.
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