Путин призвал жестче расправляться с подпольщиками в новых регионах РФ

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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
Силовики должны жестче расправляться с украинским подпольем, заявил Владимир Путин Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Российские силовые структуры должны жестко и эффективно устранять недобитое подполье в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

«Противник использует для запугивания людей пока недобитое подполье, в том числе разного рода неонацистские и радикальные группировки», — заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что силовики в этом вопросе должны действовать жестче и эффективнее. Президент добавил, что необходимо надежнее обеспечивать контроль над этим вопросом.

Ранее сообщалось, что на заседании Путин также заявил о криминальных элементах, действующих в новых регионах. Глава государства призвал МВД и ФСБ сделать все возможное для защиты людей.

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Российские силовые структуры должны жестко и эффективно устранять недобитое подполье в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности. «Противник использует для запугивания людей пока недобитое подполье, в том числе разного рода неонацистские и радикальные группировки», — заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что силовики в этом вопросе должны действовать жестче и эффективнее. Президент добавил, что необходимо надежнее обеспечивать контроль над этим вопросом. Ранее сообщалось, что на заседании Путин также заявил о криминальных элементах, действующих в новых регионах. Глава государства призвал МВД и ФСБ сделать все возможное для защиты людей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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