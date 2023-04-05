Путин призвал жестче расправляться с подпольщиками в новых регионах РФ

05 апреля 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

Силовики должны жестче расправляться с украинским подпольем, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Российские силовые структуры должны жестко и эффективно устранять недобитое подполье в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности. «Противник использует для запугивания людей пока недобитое подполье, в том числе разного рода неонацистские и радикальные группировки», — заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что силовики в этом вопросе должны действовать жестче и эффективнее. Президент добавил, что необходимо надежнее обеспечивать контроль над этим вопросом. Ранее сообщалось, что на заседании Путин также заявил о криминальных элементах, действующих в новых регионах. Глава государства призвал МВД и ФСБ сделать все возможное для защиты людей.

Российские силовые структуры должны жестко и эффективно устранять недобитое подполье в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности. «Противник использует для запугивания людей пока недобитое подполье, в том числе разного рода неонацистские и радикальные группировки», — заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что силовики в этом вопросе должны действовать жестче и эффективнее. Президент добавил, что необходимо надежнее обеспечивать контроль над этим вопросом. Ранее сообщалось, что на заседании Путин также заявил о криминальных элементах, действующих в новых регионах. Глава государства призвал МВД и ФСБ сделать все возможное для защиты людей.