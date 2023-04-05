Глава Минобороны Украины Резников предрек, как завершится конфликт в 2023 году

Конфликт на Украине в 2023 году закончится только на поле боя. Ни украинские власти, ни народ не пойдут на мирные переговоры. Такое заявление сделал министр обороны страны Алексей Резников.
«Украинский народ на это (мирные переговоры Москвы и Киева — прим. URA.RU) не пойдет. Если вы почитаете все последние социологические исследования, то все [украинцы] за победу, и никто не будет договариваться», — сказал Алексей Резников. Его слова приводит издание «Политика страны». Также глава Минобороны Украины заявил, что Киев «не пойдет на компромиссы» и будет проводить контрнаступление.
С самого начала спецоперации на Украине российская сторона неоднократно показывала готовность к мирному урегулированию конфликта. Однако украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, делающий невозможными переговоры Москвы и Киева.
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Конфликт на Украине в 2023 году закончится только на поле боя. Ни украинские власти, ни народ не пойдут на мирные переговоры. Такое заявление сделал министр обороны страны Алексей Резников. «Украинский народ на это (мирные переговоры Москвы и Киева — прим. URA.RU) не пойдет. Если вы почитаете все последние социологические исследования, то все [украинцы] за победу, и никто не будет договариваться», — сказал Алексей Резников. Его слова приводит издание «Политика страны». Также глава Минобороны Украины заявил, что Киев «не пойдет на компромиссы» и будет проводить контрнаступление. С самого начала спецоперации на Украине российская сторона неоднократно показывала готовность к мирному урегулированию конфликта. Однако украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, делающий невозможными переговоры Москвы и Киева.