Экс-чиновнику мэрии Магнитогорска не удалось оспорить приговор

06 апреля 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Нафиса Фаттахова не выпустили из колонии Фото: Илья Московец © URA.RU Бывшему начальнику транспортного управления мэрии Магнитогорска (Челябинская область) Нафису Фаттахову 6 апреля не удалось оспорить обвинительный приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в областном суде удалось отстоять решение суда первой инстанции. «Суд отказал в удовлетворении жалобы стороны защиты. Решение суда первой инстанции оставили без изменений», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве отметили, что защита просила суд полностью оправдать своего подопечного. По мнению адвоката, его клиент не совершал преступлений, в которых его признали виновным, а значит необходимо отменить приговор. Фаттахов был задержан осенью 2021 года сразу по нескольким обвинениям. В суде удалось доказать его причастность к нескольким эпизодам получения взяток во время его работы в качестве начальника Правобережным и Орджоникидзевским районными отделами судебных приставов (РОСП). По версии следствия, Фаттахов получал деньги от местной компании, занимающейся реализацией арестованного имущества. За это он помогал коммерсантам оперативно оформлять все документы. За все время Фаттахов незаконно получил 440 тысяч рублей. В середине декабря 2022 года Правобережный районный суд признал Фаттахова виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафа в размере 850 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшему начальнику транспортного управления мэрии Магнитогорска (Челябинская область) Нафису Фаттахову 6 апреля не удалось оспорить обвинительный приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в областном суде удалось отстоять решение суда первой инстанции. «Суд отказал в удовлетворении жалобы стороны защиты. Решение суда первой инстанции оставили без изменений», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве отметили, что защита просила суд полностью оправдать своего подопечного. По мнению адвоката, его клиент не совершал преступлений, в которых его признали виновным, а значит необходимо отменить приговор. Фаттахов был задержан осенью 2021 года сразу по нескольким обвинениям. В суде удалось доказать его причастность к нескольким эпизодам получения взяток во время его работы в качестве начальника Правобережным и Орджоникидзевским районными отделами судебных приставов (РОСП). По версии следствия, Фаттахов получал деньги от местной компании, занимающейся реализацией арестованного имущества. За это он помогал коммерсантам оперативно оформлять все документы. За все время Фаттахов незаконно получил 440 тысяч рублей. В середине декабря 2022 года Правобережный районный суд признал Фаттахова виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафа в размере 850 тысяч рублей.