Кабмин готовит постановление о профобразовании для участников СВО и членов их семей

07 апреля 2023 в 00:36 Размер текста - 17 +

Работодатель получит компенсацию на заработную плату этих граждан, заявил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Участникам спецоперации на Украине и членам их семей предоставят возможность бесплатно получить дополнительное профессиональное образование. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соответствующий проект постановления, подготовленный Минтруда РФ, в ближайшее время примет кабмин. «Министерством труда внесен проект постановления, который предусматривает изменения в ряд постановлений правительства, которые регулируют профессиональное обучение отдельных категорий граждан. <…> Для граждан, которые участвуют в спецоперации, для членов их семей, будет предоставлена возможность пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование», — заявил Мишустин на встрече с депутатами, трансляция которой велась на Rutube. Он уточнил, что при трудоустройстве таких граждан работодатель сможет получить компенсацию на их заработную плату. По словам Мишустина, данная возможность предоставляется в рамках федеральной программы содействия занятости и национального проекта «Демография». Ранее Мишустин заявил, что в России через несколько месяцев начнет работу государственный фонд по поддержке ветеранов и семей погибших в ходе спецоперации. По его словам, фонд начнет свою деятельность сразу во всех регионах. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участникам спецоперации на Украине и членам их семей предоставят возможность бесплатно получить дополнительное профессиональное образование. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соответствующий проект постановления, подготовленный Минтруда РФ, в ближайшее время примет кабмин. «Министерством труда внесен проект постановления, который предусматривает изменения в ряд постановлений правительства, которые регулируют профессиональное обучение отдельных категорий граждан. <…> Для граждан, которые участвуют в спецоперации, для членов их семей, будет предоставлена возможность пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование», — заявил Мишустин на встрече с депутатами, трансляция которой велась на Rutube. Он уточнил, что при трудоустройстве таких граждан работодатель сможет получить компенсацию на их заработную плату. По словам Мишустина, данная возможность предоставляется в рамках федеральной программы содействия занятости и национального проекта «Демография». Ранее Мишустин заявил, что в России через несколько месяцев начнет работу государственный фонд по поддержке ветеранов и семей погибших в ходе спецоперации. По его словам, фонд начнет свою деятельность сразу во всех регионах. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.