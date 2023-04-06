Кабмин готовит постановление о профобразовании для участников СВО и членов их семей

Участникам спецоперации на Украине и членам их семей предоставят возможность бесплатно получить дополнительное профессиональное образование. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соответствующий проект постановления, подготовленный Минтруда РФ, в ближайшее время примет кабмин.
«Министерством труда внесен проект постановления, который предусматривает изменения в ряд постановлений правительства, которые регулируют профессиональное обучение отдельных категорий граждан. <…> Для граждан, которые участвуют в спецоперации, для членов их семей, будет предоставлена возможность пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование», — заявил Мишустин на встрече с депутатами, трансляция которой велась на Rutube.
Он уточнил, что при трудоустройстве таких граждан работодатель сможет получить компенсацию на их заработную плату. По словам Мишустина, данная возможность предоставляется в рамках федеральной программы содействия занятости и национального проекта «Демография».
Ранее Мишустин заявил, что в России через несколько месяцев начнет работу государственный фонд по поддержке ветеранов и семей погибших в ходе спецоперации. По его словам, фонд начнет свою деятельность сразу во всех регионах.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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