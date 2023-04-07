Пермские волонтеры отправили бойцам СВО более 5 тонн гуманитарного груза

Бойцы получат продукты, оборудование и письма от школьников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры Пермского края отправили на территорию специальной военной операции (СВО) более пяти тонн гуманитарного груза. Бойцы получат теплую одежду, предметы первой необходимости, письма и подарки от детей и тактическое оборудование, сообщается на сайте правительства Пермского края.

«Сегодня, 8 апреля, из Пермского края на территорию СВО отправлено более пяти тонн консервов и других продуктов, тактическое оборудование, запчасти для автомобилей, спальные мешки и одежда. Также в два фронтовых госпиталя будут доставлены лекарства, одежда и постельное белье», — сообщается на сайте.

При формировании грузы участвовали члены организации «Добровольцы Донбасса», партии «Единая Россия» и волонтеры «Молодой гвардии», подписчики Telegram-канала «Молот — наш пермский танковый батальон» и другие объединения. Также участники СВО получат письма и подарки от учеников школ Перми, Орды, Куеды, Верещагино и Частых.

Ранее URA.RU писало, что казаки из Кунгура (Пермский край) доставили посылки в Луганскую Народную Республику. На передовую передали маскировочные сети, окопные свечи, тактические носилки, бензопилы, а также продукты питания и другие спецсредства.