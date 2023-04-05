Пермские казаки доставили именные посылки в ЛНР

В конце марта казаки из Кунгура (Пермский край) оправились в Луганскую Народную Республику (ЛНР), чтобы передать именные посылки бойцам батальона «Ермак». В числе прочих груз получил атаман станичного казачьего общества (СКО) «Медведь» Алексей Шипков. Об этом рассказали сами казаки.
«С 26 по 31 марта состоялась поездка казаков из города Кунгур в ЛНР. Доставлена шефская помощь и именные посылки в отряд „Ермак“. Посылка для атамана СКО „Медведь“ Алексея Шипкова в отряд „Вымпел“. Посылки для военнослужащих Прикамья», — написано в группе «Вести казачества» в соцсети «ВКонтакте».
На передовую были переданы маскировочные сети, окопные свечи, тактические носилки, «буржуйки», бензопилы, электрогенератор и тепловизор, а также продукты питания, медикаменты и другие спецсредства и приспособления. Общий вес груза превысил четыре тонны. Кроме того, бойцам передали два внедорожника УАЗ.
Курганская организация, которую возглавляет Шипков, занимается военно-патриотическим воспитанием и физической подготовкой молодежи, охраной общественного порядка, обеспечением экологической и пожарной безопасности. С момента объявления спецоперации ветеран боевых действий Шипков активно участвовал в сборе грузов для отправки на фронт. В январе 2023 года стало известно, что очередная группа добровольцев из Пермского края отправилась в зону СВО. Шипков был в их числе.
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