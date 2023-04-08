В свердловском селе загорелись 10 домов. Фото, видео

09 апреля 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

По словам очевидца, в селе Бызово горят 10 домов (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В селе Бызово (Свердловская область) загорелись 10 домов. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «В селе Бызово горит десять домов. На данный момент, возможно, и больше. На тушение в село сейчас стянуты все пожарные расчеты пригорода», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил». По словам жителя, информации о пострадавших на данный момент нет. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что ликвидировать возгорание удалось в 20:40, площадь пожара составила 2000 квадратных метров. На месте происшествия работали 10 пожарных машин и 30 спасателей. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В селе Бызово (Свердловская область) загорелись 10 домов. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «В селе Бызово горит десять домов. На данный момент, возможно, и больше. На тушение в село сейчас стянуты все пожарные расчеты пригорода», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил». По словам жителя, информации о пострадавших на данный момент нет. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что ликвидировать возгорание удалось в 20:40, площадь пожара составила 2000 квадратных метров. На месте происшествия работали 10 пожарных машин и 30 спасателей.