08 апреля 2023
07 апреля 2023

В свердловском селе загорелись 10 домов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам очевидца, в селе Бызово горят 10 домов (архивное фото) Фото:

В селе Бызово (Свердловская область) загорелись 10 домов. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«В селе Бызово горит десять домов. На данный момент, возможно, и больше. На тушение в село сейчас стянуты все пожарные расчеты пригорода», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

По словам жителя, информации о пострадавших на данный момент нет. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что ликвидировать возгорание удалось в 20:40, площадь пожара составила 2000 квадратных метров. На месте происшествия работали 10 пожарных машин и 30 спасателей.

Фото:
Фото:

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В селе Бызово (Свердловская область) загорелись 10 домов. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «В селе Бызово горит десять домов. На данный момент, возможно, и больше. На тушение в село сейчас стянуты все пожарные расчеты пригорода», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил». По словам жителя, информации о пострадавших на данный момент нет. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что ликвидировать возгорание удалось в 20:40, площадь пожара составила 2000 квадратных метров. На месте происшествия работали 10 пожарных машин и 30 спасателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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