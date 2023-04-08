По словам очевидца, в селе Бызово горят 10 домов (архивное фото)
В селе Бызово (Свердловская область) загорелись 10 домов. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
«В селе Бызово горит десять домов. На данный момент, возможно, и больше. На тушение в село сейчас стянуты все пожарные расчеты пригорода», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
По словам жителя, информации о пострадавших на данный момент нет. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что ликвидировать возгорание удалось в 20:40, площадь пожара составила 2000 квадратных метров. На месте происшествия работали 10 пожарных машин и 30 спасателей.
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