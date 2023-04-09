09 апреля 2023

Аналитики раскрыли цены на пасхальные куличи в 2023 году

«Тинькофф банк»: стоимость кулича в 2023 году вырастет на 11% и составит 318 рублей
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Приготовление куличей. Тюмень, куличи, куличи пасхальные, пасхальные куличи
В этом году россияне в среднем потратят на куличи 318 рублей Фото:

В этом году россияне в среднем потратят на куличи 318 рублей, так как цена на них вырастет на 11%. Такие данные приводит аналитический проект Tinkoff Data.

«Траты россиян на куличи к Пасхе в среднем вырастут на 11% по сравнению с прошлым годом и на 46% — по сравнению с 2020 годом», — пишет РБК со ссылкой на результаты исследования аналитического проекта Tinkoff Data. Россияне потратят на куличи 318 рублей. Согласно данным, спрос на яйца перед Пасхой вырастет на 18% по сравнению с предыдущими неделями.

Печь куличи и красить яйца россияне начнут в последнюю неделю перед Пасхой. Православные верующие отметят этот праздник 16 апреля. Великий пост в России продлится до 15 апреля.

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В этом году россияне в среднем потратят на куличи 318 рублей, так как цена на них вырастет на 11%. Такие данные приводит аналитический проект Tinkoff Data. «Траты россиян на куличи к Пасхе в среднем вырастут на 11% по сравнению с прошлым годом и на 46% — по сравнению с 2020 годом», — пишет РБК со ссылкой на результаты исследования аналитического проекта Tinkoff Data. Россияне потратят на куличи 318 рублей. Согласно данным, спрос на яйца перед Пасхой вырастет на 18% по сравнению с предыдущими неделями. Печь куличи и красить яйца россияне начнут в последнюю неделю перед Пасхой. Православные верующие отметят этот праздник 16 апреля. Великий пост в России продлится до 15 апреля.
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