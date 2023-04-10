«Коммерсант»: власти определили, как в России будут развиваться технологии

10 апреля 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Россия будет развиваться в энергетике и области робототехники Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Россия до 2030 года будет технологически развиваться в сферах авиапромышленности, робототехники, автопрома, а также микроэлектроники. Об этом сообщили в Минобрнауки. «Итоговый перечень проектов в результате оказался ориентирован не на прорывы, а, как отмечают в Минэкономики, на обеспечение „технологического суверенитета“ — в частности, в сферах авиапромышленности, робототехники, автомобилестроения, микроэлектроники, медицины и других», — передает « Коммерсант ». В материале также отметили, что среди новых направлений в России оказалось производство лекарственных препаратов. Кроме того, страна сделает упор на развитие, атомного и нефтегазового машиностроения, а также услуг в сфере энергетики. «Это технологические направления, где сейчас у российской экономики уже есть определенные заделы для их успешного развития и формирования крупного рынка», — заявили в Минобрнауки. Ранее стало известно, что первый вице-премьер Андрей Белоусов дал поручения по развитию производства отечественных беспилотников по указу президента России Владимира Путина. Также эксперты в беседе с URA.RU предположили, что российская сторона сможет не только заменить зарубежные самолеты, но и вернуть российскую промышленность на лидирующие позиции в мире.

Россия до 2030 года будет технологически развиваться в сферах авиапромышленности, робототехники, автопрома, а также микроэлектроники. Об этом сообщили в Минобрнауки. «Итоговый перечень проектов в результате оказался ориентирован не на прорывы, а, как отмечают в Минэкономики, на обеспечение „технологического суверенитета“ — в частности, в сферах авиапромышленности, робототехники, автомобилестроения, микроэлектроники, медицины и других», — передает «Коммерсант». В материале также отметили, что среди новых направлений в России оказалось производство лекарственных препаратов. Кроме того, страна сделает упор на развитие, атомного и нефтегазового машиностроения, а также услуг в сфере энергетики. «Это технологические направления, где сейчас у российской экономики уже есть определенные заделы для их успешного развития и формирования крупного рынка», — заявили в Минобрнауки. Ранее стало известно, что первый вице-премьер Андрей Белоусов дал поручения по развитию производства отечественных беспилотников по указу президента России Владимира Путина. Также эксперты в беседе с URA.RU предположили, что российская сторона сможет не только заменить зарубежные самолеты, но и вернуть российскую промышленность на лидирующие позиции в мире.