10 апреля 2023

В челябинском вузе создают мотор-колесо для автомобилей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Использование мотора-колеса увеличит безопасность передвижения на электрокаре Фото:

Аспирант Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) Иван Чуйдук создает мотор-колесо для электрокаров. Как рассказали в пресс-службе вуза, разработка станет комплексным агрегатом с набором комплектующих.

«Аспирант ЮУрГУ Иван Чуйдук создает мотор-колесо для электромобилей. Мотор-колесо представляет собой комплексный агрегат, в котором объединены колесо, электрический двигатель, система охлаждения, редуктор и тормозная система», — отметили в ЮУрГУ.

В вузе объяснили, что применение подобных агрегатов несет в себе ряд преимуществ. Так, коэффициент полезного действия будет выше, удастся избавиться от сложных передаточных механизмов. Также конструкторы смогут добиться роста динамических свойств транспортного средства, поднять активную безопасность использования.

В университете отметили, что использование мотора-колеса позволит сэкономить до 20% заряда батареи. Владелец машины сможет реже заряжать аккумулятор авто.

Иван Чуйдук своей разработкой облегчит эксплуатацию электромобиля за счет сокращения числа зарядов батареи
Иван Чуйдук своей разработкой облегчит эксплуатацию электромобиля за счет сокращения числа зарядов батареи
Фото:
Колесо-мотор представляет из себя сборный агрегат нескольких механизмов
Колесо-мотор представляет из себя сборный агрегат нескольких механизмов
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Аспирант Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) Иван Чуйдук создает мотор-колесо для электрокаров. Как рассказали в пресс-службе вуза, разработка станет комплексным агрегатом с набором комплектующих. «Аспирант ЮУрГУ Иван Чуйдук создает мотор-колесо для электромобилей. Мотор-колесо представляет собой комплексный агрегат, в котором объединены колесо, электрический двигатель, система охлаждения, редуктор и тормозная система», — отметили в ЮУрГУ. В вузе объяснили, что применение подобных агрегатов несет в себе ряд преимуществ. Так, коэффициент полезного действия будет выше, удастся избавиться от сложных передаточных механизмов. Также конструкторы смогут добиться роста динамических свойств транспортного средства, поднять активную безопасность использования. В университете отметили, что использование мотора-колеса позволит сэкономить до 20% заряда батареи. Владелец машины сможет реже заряжать аккумулятор авто.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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