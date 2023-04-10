В челябинском вузе создают мотор-колесо для автомобилей. Фото

11 апреля 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Использование мотора-колеса увеличит безопасность передвижения на электрокаре Фото: Анна Майорова © URA.RU Аспирант Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) Иван Чуйдук создает мотор-колесо для электрокаров. Как рассказали в пресс-службе вуза, разработка станет комплексным агрегатом с набором комплектующих. «Аспирант ЮУрГУ Иван Чуйдук создает мотор-колесо для электромобилей. Мотор-колесо представляет собой комплексный агрегат, в котором объединены колесо, электрический двигатель, система охлаждения, редуктор и тормозная система», — отметили в ЮУрГУ. В вузе объяснили, что применение подобных агрегатов несет в себе ряд преимуществ. Так, коэффициент полезного действия будет выше, удастся избавиться от сложных передаточных механизмов. Также конструкторы смогут добиться роста динамических свойств транспортного средства, поднять активную безопасность использования. В университете отметили, что использование мотора-колеса позволит сэкономить до 20% заряда батареи. Владелец машины сможет реже заряжать аккумулятор авто. Иван Чуйдук своей разработкой облегчит эксплуатацию электромобиля за счет сокращения числа зарядов батареи Фото: пресс-служба ЮУрГУ Колесо-мотор представляет из себя сборный агрегат нескольких механизмов Фото: пресс-служба ЮУрГУ

Аспирант Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) Иван Чуйдук создает мотор-колесо для электрокаров. Как рассказали в пресс-службе вуза, разработка станет комплексным агрегатом с набором комплектующих. «Аспирант ЮУрГУ Иван Чуйдук создает мотор-колесо для электромобилей. Мотор-колесо представляет собой комплексный агрегат, в котором объединены колесо, электрический двигатель, система охлаждения, редуктор и тормозная система», — отметили в ЮУрГУ. В вузе объяснили, что применение подобных агрегатов несет в себе ряд преимуществ. Так, коэффициент полезного действия будет выше, удастся избавиться от сложных передаточных механизмов. Также конструкторы смогут добиться роста динамических свойств транспортного средства, поднять активную безопасность использования. В университете отметили, что использование мотора-колеса позволит сэкономить до 20% заряда батареи. Владелец машины сможет реже заряжать аккумулятор авто.