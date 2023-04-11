11 апреля 2023

Челябинский депутат Госдумы показал рекорд по подтягиваниям на турнике. Видео

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Дебаты на ОТВ Ямпольская Гартунг Челябинск, портрет, гартунг валерий
Валерий Гартунг подтянулся 47 раз Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской Валерий Гартунг установил личный рекорд по подтягиванию на перекладине. Он подтянулся 47 раз. Видео из тренажерного зала парламентарий опубликовал в социальных сетях.

«Поделюсь радостью — на днях я поставил личный рекорд по подтягиваниям. А что помогает по жизни вам? У каждого есть свой источник сил — кто-то подтягивается, кто-то отжимается, кто-то бегает по утрам», — написал Гартунг на своей странице в «ВКонтакте».

По словам депутата спорт помогает ему справляться с трудностями и стрессом. Физическая нагрузка, отметил Гартунг, вырабатывает дисциплину, привычку к труду, поддерживает высокую работоспособность. Гартунгу в ноябре исполнится 63 года.

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Депутат Госдумы от Челябинской Валерий Гартунг установил личный рекорд по подтягиванию на перекладине. Он подтянулся 47 раз. Видео из тренажерного зала парламентарий опубликовал в социальных сетях. «Поделюсь радостью — на днях я поставил личный рекорд по подтягиваниям. А что помогает по жизни вам? У каждого есть свой источник сил — кто-то подтягивается, кто-то отжимается, кто-то бегает по утрам», — написал Гартунг на своей странице в «ВКонтакте». По словам депутата спорт помогает ему справляться с трудностями и стрессом. Физическая нагрузка, отметил Гартунг, вырабатывает дисциплину, привычку к труду, поддерживает высокую работоспособность. Гартунгу в ноябре исполнится 63 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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