Депутат Госдумы от Челябинской Валерий Гартунг установил личный рекорд по подтягиванию на перекладине. Он подтянулся 47 раз. Видео из тренажерного зала парламентарий опубликовал в социальных сетях.
«Поделюсь радостью — на днях я поставил личный рекорд по подтягиваниям. А что помогает по жизни вам? У каждого есть свой источник сил — кто-то подтягивается, кто-то отжимается, кто-то бегает по утрам», — написал Гартунг на своей странице в «ВКонтакте».
По словам депутата спорт помогает ему справляться с трудностями и стрессом. Физическая нагрузка, отметил Гартунг, вырабатывает дисциплину, привычку к труду, поддерживает высокую работоспособность. Гартунгу в ноябре исполнится 63 года.
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