Челябинский депутат Госдумы показал рекорд по подтягиваниям на турнике. Видео

12 апреля 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Валерий Гартунг подтянулся 47 раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской Валерий Гартунг установил личный рекорд по подтягиванию на перекладине. Он подтянулся 47 раз. Видео из тренажерного зала парламентарий опубликовал в социальных сетях. «Поделюсь радостью — на днях я поставил личный рекорд по подтягиваниям. А что помогает по жизни вам? У каждого есть свой источник сил — кто-то подтягивается, кто-то отжимается, кто-то бегает по утрам», — написал Гартунг на своей странице в «ВКонтакте». По словам депутата спорт помогает ему справляться с трудностями и стрессом. Физическая нагрузка, отметил Гартунг, вырабатывает дисциплину, привычку к труду, поддерживает высокую работоспособность. Гартунгу в ноябре исполнится 63 года.

Депутат Госдумы от Челябинской Валерий Гартунг установил личный рекорд по подтягиванию на перекладине. Он подтянулся 47 раз. Видео из тренажерного зала парламентарий опубликовал в социальных сетях. «Поделюсь радостью — на днях я поставил личный рекорд по подтягиваниям. А что помогает по жизни вам? У каждого есть свой источник сил — кто-то подтягивается, кто-то отжимается, кто-то бегает по утрам», — написал Гартунг на своей странице в «ВКонтакте». По словам депутата спорт помогает ему справляться с трудностями и стрессом. Физическая нагрузка, отметил Гартунг, вырабатывает дисциплину, привычку к труду, поддерживает высокую работоспособность. Гартунгу в ноябре исполнится 63 года.