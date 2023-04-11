В минздраве рассказали о состоянии сбитого в Пермском крае ребенка

После аварии ребенок находится в больнице
Ребенок, которого сбил автомобиль в Кудымкаре, находится в больнице. Во время ДТП малыш находился в коляске. О состоянии пострадавшего URA.RU сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.
ДТП произошло в Кудымкаре на улице Плеханова. Водитель автомобиля пытался избежать столкновения, но во время маневра опрокинул коляску с находящимся в ней ребенка. «Ребенок госпитализирован, находится в удовлетворительном состоянии», — рассказали в министерстве.
Ранее URA.RU сообщало, что женщина с коляской появилась на проезжей части неожиданно. На месте ДТП нет пешеходного перехода.
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