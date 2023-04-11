11 апреля 2023

В минздраве рассказали о состоянии сбитого в Пермском крае ребенка

Сбитый в Кудымкаре ребенок госпитализирован
© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, уход, лечение, больница, экг, монитор сердечного ритма, больничные показатели, электрокардиограмма
После аварии ребенок находится в больнице Фото:

Ребенок, которого сбил автомобиль в Кудымкаре, находится в больнице. Во время ДТП малыш находился в коляске. О состоянии пострадавшего URA.RU сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

ДТП произошло в Кудымкаре на улице Плеханова. Водитель автомобиля пытался избежать столкновения, но во время маневра опрокинул коляску с находящимся в ней ребенка. «Ребенок госпитализирован, находится в удовлетворительном состоянии», — рассказали в министерстве.

Ранее URA.RU сообщало, что женщина с коляской появилась на проезжей части неожиданно. На месте ДТП нет пешеходного перехода.

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Ребенок, которого сбил автомобиль в Кудымкаре, находится в больнице. Во время ДТП малыш находился в коляске. О состоянии пострадавшего URA.RU сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. ДТП произошло в Кудымкаре на улице Плеханова. Водитель автомобиля пытался избежать столкновения, но во время маневра опрокинул коляску с находящимся в ней ребенка. «Ребенок госпитализирован, находится в удовлетворительном состоянии», — рассказали в министерстве. Ранее URA.RU сообщало, что женщина с коляской появилась на проезжей части неожиданно. На месте ДТП нет пешеходного перехода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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