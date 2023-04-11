В минздраве рассказали о состоянии сбитого в Пермском крае ребенка

Сбитый в Кудымкаре ребенок госпитализирован

12 апреля 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

После аварии ребенок находится в больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ребенок, которого сбил автомобиль в Кудымкаре, находится в больнице. Во время ДТП малыш находился в коляске. О состоянии пострадавшего URA.RU сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. ДТП произошло в Кудымкаре на улице Плеханова. Водитель автомобиля пытался избежать столкновения, но во время маневра опрокинул коляску с находящимся в ней ребенка. «Ребенок госпитализирован, находится в удовлетворительном состоянии», — рассказали в министерстве. Ранее URA.RU сообщало, что женщина с коляской появилась на проезжей части неожиданно. На месте ДТП нет пешеходного перехода.

Ребенок, которого сбил автомобиль в Кудымкаре, находится в больнице. Во время ДТП малыш находился в коляске. О состоянии пострадавшего URA.RU сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. ДТП произошло в Кудымкаре на улице Плеханова. Водитель автомобиля пытался избежать столкновения, но во время маневра опрокинул коляску с находящимся в ней ребенка. «Ребенок госпитализирован, находится в удовлетворительном состоянии», — рассказали в министерстве. Ранее URA.RU сообщало, что женщина с коляской появилась на проезжей части неожиданно. На месте ДТП нет пешеходного перехода.