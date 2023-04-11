Пермяк отсудил долги по зарплате после увольнения

12 апреля 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Также рабочий отсудил 74 тысячи рублей за неиспользованный отпуск Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми заместителю директора местной фирмы не выплатили более 500 тысяч рублей зарплаты после увольнения. С требованием возместить оплату труда пермяк пошел в Индустриальный районный суд города, сообщается в решении на сайте суда. «Истец работал в ООО „Гектор“ в должности заместителя директора. ООО „Гектор“ не выплатило ему заработную плату за период работы. Задолженность по заработной плате составляет 210 000 рублей и 299 947,25 рубля», — говорится в решении. Уволенный сотрудник зарабатывал 30 тысяч в месяц. Зарплату пермяку не выплачивали больше года. Суд в итоге удовлетворил иск истца и постановил выплатить ему 509 тысяч рублей за невыплаченную заработную плату и 74 тысячи рублей за неиспользованный отпуск.

В Перми заместителю директора местной фирмы не выплатили более 500 тысяч рублей зарплаты после увольнения. С требованием возместить оплату труда пермяк пошел в Индустриальный районный суд города, сообщается в решении на сайте суда. «Истец работал в ООО „Гектор“ в должности заместителя директора. ООО „Гектор“ не выплатило ему заработную плату за период работы. Задолженность по заработной плате составляет 210 000 рублей и 299 947,25 рубля», — говорится в решении. Уволенный сотрудник зарабатывал 30 тысяч в месяц. Зарплату пермяку не выплачивали больше года. Суд в итоге удовлетворил иск истца и постановил выплатить ему 509 тысяч рублей за невыплаченную заработную плату и 74 тысячи рублей за неиспользованный отпуск.