Пермяк отсудил долги по зарплате после увольнения

В Перми заместителю директора местной фирмы не выплатили более 500 тысяч рублей зарплаты после увольнения. С требованием возместить оплату труда пермяк пошел в Индустриальный районный суд города, сообщается в решении на сайте суда.
«Истец работал в ООО „Гектор“ в должности заместителя директора. ООО „Гектор“ не выплатило ему заработную плату за период работы. Задолженность по заработной плате составляет 210 000 рублей и 299 947,25 рубля», — говорится в решении.
Уволенный сотрудник зарабатывал 30 тысяч в месяц. Зарплату пермяку не выплачивали больше года. Суд в итоге удовлетворил иск истца и постановил выплатить ему 509 тысяч рублей за невыплаченную заработную плату и 74 тысячи рублей за неиспользованный отпуск.
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