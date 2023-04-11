11 апреля 2023

Пермяк отсудил долги по зарплате после увольнения

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Также рабочий отсудил 74 тысячи рублей за неиспользованный отпуск Фото:

В Перми заместителю директора местной фирмы не выплатили более 500 тысяч рублей зарплаты после увольнения. С требованием возместить оплату труда пермяк пошел в Индустриальный районный суд города, сообщается в решении на сайте суда.

«Истец работал в ООО „Гектор“ в должности заместителя директора. ООО „Гектор“ не выплатило ему заработную плату за период работы. Задолженность по заработной плате составляет 210 000 рублей и 299 947,25 рубля», — говорится в решении.

Уволенный сотрудник зарабатывал 30 тысяч в месяц. Зарплату пермяку не выплачивали больше года. Суд в итоге удовлетворил иск истца и постановил выплатить ему 509 тысяч рублей за невыплаченную заработную плату и 74 тысячи рублей за неиспользованный отпуск.

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В Перми заместителю директора местной фирмы не выплатили более 500 тысяч рублей зарплаты после увольнения. С требованием возместить оплату труда пермяк пошел в Индустриальный районный суд города, сообщается в решении на сайте суда. «Истец работал в ООО „Гектор“ в должности заместителя директора. ООО „Гектор“ не выплатило ему заработную плату за период работы. Задолженность по заработной плате составляет 210 000 рублей и 299 947,25 рубля», — говорится в решении. Уволенный сотрудник зарабатывал 30 тысяч в месяц. Зарплату пермяку не выплачивали больше года. Суд в итоге удовлетворил иск истца и постановил выплатить ему 509 тысяч рублей за невыплаченную заработную плату и 74 тысячи рублей за неиспользованный отпуск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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