Турагенты нашли, как нажиться на шопоголизме свердловчан

Турагенты запустят шоппинг-туры в Турцию для свердловчан

Шоппинг-тур в Турцию может обойтись в 40 тысяч рублей Фото: Нина Калинина © URA.RU

Свердловчане смогут летать за вещами в Турцию в рамках краткосрочных шоппинг-туров. С таким заявлением перед журналистами выступил директор департамента коммуникаций оператора ANEX Tour Константин Гулевич.

«Мы поняли, что формат шоп-тура будет интересен и востребован. Чем интересен Стамбул? На базе этого направления можно не отвлекаться на пляж, и оно подходит для краткосрочных поездок до трех-четырех дней. Сейчас недлительные поездки — это тренд», — заверил Гулевич.

Такое четырехдневное путешествие обойдется свердловчанам в 40 тысяч рублей на человека. В программу будут включены трансферное обслуживание, обзорная экскурсия по городу с локальными торговыми точками и заведениями, а также свободное время.

Ранее турагенты заявляли, что в ближайшие годы одним из популярных направлений у екатеринбуржцев может стать Иран. Эта страна готова предложить людям достойные отели, пляжи и шоппинг. В настоящий момент самыми популярными направлениями являются такие страны, как: Турция, Казахстан, Абхазия, ОАЭ и курорты России.