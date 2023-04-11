Турагенты назвали причины, по которым екатеринбуржцы будут стремиться улететь в Иран

В Иране екатеринбуржцам предложат удобные отели, культурную программу и шоппинг

12 апреля 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

По мнению туроператоров, в Иране есть насыщенная культурная программа Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ближайшие годы одним из популярных направлений у екатеринбуржцев может стать Иран. Эта страна готова предложить людям достойные отели, пляжи и шоппинг. Такими данными с журналистами поделился директор департамента коммуникаций оператора ANEX Tour Константин Гулевич. «Мы понимаем, что направление имеет потенциал. На данный момент это все выстраивается на политике взаимоотношений двух стран. Иран достаточно светское государство, там неплохая отельная база, у них развит внутренних туризм, достаточно интересная культурная программа, полегче с шоппингом и отличная пляжная история», — сообщил Гулевич. При этом представитель турагентства подчеркнул, что высокого уровня обслуживания в Иране в ближайшие годы ожидать не стоит. «Надо понимать, что это не Турция — именно в качестве сервиса. Турция к тому, что есть на сегодняшний день, шла долгие годы. И в этом году вряд ли будут чартеры [в Иран]», — рассказал один из руководителей ANEX Tour. Ранее турагенты заявили, что самыми популярными направлениями у екатеринбуржцев стали такие страны, как: Турция, Казахстан, Абхазия, ОАЭ и курорты внутри России. И, несмотря на то, что Турция недавно пострадала от землетрясений, екатеринбуржцы не отказываются от туристических поездок в эту страну.

В ближайшие годы одним из популярных направлений у екатеринбуржцев может стать Иран. Эта страна готова предложить людям достойные отели, пляжи и шоппинг. Такими данными с журналистами поделился директор департамента коммуникаций оператора ANEX Tour Константин Гулевич. «Мы понимаем, что направление имеет потенциал. На данный момент это все выстраивается на политике взаимоотношений двух стран. Иран достаточно светское государство, там неплохая отельная база, у них развит внутренних туризм, достаточно интересная культурная программа, полегче с шоппингом и отличная пляжная история», — сообщил Гулевич. При этом представитель турагентства подчеркнул, что высокого уровня обслуживания в Иране в ближайшие годы ожидать не стоит. «Надо понимать, что это не Турция — именно в качестве сервиса. Турция к тому, что есть на сегодняшний день, шла долгие годы. И в этом году вряд ли будут чартеры [в Иран]», — рассказал один из руководителей ANEX Tour. Ранее турагенты заявили, что самыми популярными направлениями у екатеринбуржцев стали такие страны, как: Турция, Казахстан, Абхазия, ОАЭ и курорты внутри России. И, несмотря на то, что Турция недавно пострадала от землетрясений, екатеринбуржцы не отказываются от туристических поездок в эту страну.