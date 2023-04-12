Власти Перми перед юбилеем заманивают столичных журналистов гастрономическими подарками

Власти Перми организуют пресс-тур для журналистов с вручением гастрономических подарков Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти Перми организуют трехдневный пресс-тур для журналистов федеральных СМИ, в рамках которого участники мероприятия получат гастрономические подарки. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Участники пресс-тура, то есть 12 столичных журналистов получат гастрономические сувениры города Перми, стоимостью не менее 500 руб. за набор», — указано в документации на портале госзакупок.

Для столичных журналистов организуют экскурсии с 20 по 22 мая 2023 года, включая прогулку по Каме на круизном пассажирском теплоходе. Проживать труженики пера будут в четырехзвездочной гостинице со «шведским столом». Работникам СМИ оплатят также авиабилеты из Москвы в Пермь. Финансируется пресс-тур за счет бюджета города. Согласно данным, указанным в документации на сайте госзакупок, на эти цели направлено полмиллиона рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в честь 300-летия Перми летом 2023 года состоится мультижанровый фестиваль в нескольких точках города.