12 апреля 2023

Власти Перми перед юбилеем заманивают столичных журналистов гастрономическими подарками

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Кама. Пермь, река, кама, весна, пермь, набережная
Власти Перми организуют пресс-тур для журналистов с вручением гастрономических подарков Фото:

Власти Перми организуют трехдневный пресс-тур для журналистов федеральных СМИ, в рамках которого участники мероприятия получат гастрономические подарки. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Участники пресс-тура, то есть 12 столичных журналистов получат гастрономические сувениры города Перми, стоимостью не менее 500 руб. за набор», — указано в документации на портале госзакупок.

Для столичных журналистов организуют экскурсии с 20 по 22 мая 2023 года, включая прогулку по Каме на круизном пассажирском теплоходе. Проживать труженики пера будут в четырехзвездочной гостинице со «шведским столом». Работникам СМИ оплатят также авиабилеты из Москвы в Пермь. Финансируется пресс-тур за счет бюджета города. Согласно данным, указанным в документации на сайте госзакупок, на эти цели направлено полмиллиона рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в честь 300-летия Перми летом 2023 года состоится мультижанровый фестиваль в нескольких точках города.

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Власти Перми организуют трехдневный пресс-тур для журналистов федеральных СМИ, в рамках которого участники мероприятия получат гастрономические подарки. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Участники пресс-тура, то есть 12 столичных журналистов получат гастрономические сувениры города Перми, стоимостью не менее 500 руб. за набор», — указано в документации на портале госзакупок. Для столичных журналистов организуют экскурсии с 20 по 22 мая 2023 года, включая прогулку по Каме на круизном пассажирском теплоходе. Проживать труженики пера будут в четырехзвездочной гостинице со «шведским столом». Работникам СМИ оплатят также авиабилеты из Москвы в Пермь. Финансируется пресс-тур за счет бюджета города. Согласно данным, указанным в документации на сайте госзакупок, на эти цели направлено полмиллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в честь 300-летия Перми летом 2023 года состоится мультижанровый фестиваль в нескольких точках города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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