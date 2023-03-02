Актеры театра из Донбасса проведут гастроли в Екатеринбурге

Театр из Донецка отправится с постановками по городам области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Донецкий республиканский академический молодежный театр приедет в Екатеринбург на гастроли. Они начнутся в столице региона с 14 марта. Об этом глава города Алексей Орлов написал в своем telegram-канале.

«Сегодня мы переговорили с главой администрации города Макеевка. Обсудили широкий круг тем, включая культурные контакты. 14 марта в Екатеринбурге начнутся гастроли одного из лучших культурных учреждений ДНР — Донецкого республиканского академического молодежного театра», — сообщил Орлов.

Также мэр Екатеринбурга пригласил главу администрации Макеевки в столицу Урала, который пообещал приехать, как только это станет возможным. «Ситуация в Макеевке все-таки остается непростой. Очень надеюсь на скорую встречу», — рассказал Орлов и подчеркнул, что Екатеринбург не остается в стороне, поэтому в Донбассе в последние несколько месяцев работают волонтеры с Урала.

Ранее URA.RU сообщало, что артисты Донецкого республиканского академического молодежного театра (РАМТ) приедут в Нижний Тагил, где покажут спектакли «Левша», «Человек из Подольска» и «У ковчега в восемь». В танкограде актеры выступят 19 и 20 марта. Тесное взаимодействие региона и Макеевки связано с тем, что в июне 2022 года свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Макеевки Владислав Ключаров договорились о сотрудничестве.