Ремонт прачечной для свердловских чиновников обойдется на 600 тысяч дешевле

Две заявки поступили на конкурс по поиску подрядчика для ремонта прачечной в здании правительства Свердловской области на Октябрьский, 1 в Екатеринбурге. Оба участника предложили отремонтировать помещение за 17,5 млн рублей при начальной цене 18,1 млн. Это следует из информации на сайте госзакупок.
Поиск подрядчика, который отремонтирует прачечную в здании областного правительства, объявили в начале апреля. Начальная цена аукциона на понижение была 18,1 млн рублей. На конкурс поступили две заявки, информация о заявителях скрыта. Оба участника предложили сумму ниже — 17,5 млн рублей. Теперь заказчику предстоит определиться с победителем и опубликовать результаты.
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