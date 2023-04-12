12 апреля 2023

Ремонт прачечной для свердловских чиновников обойдется на 600 тысяч дешевле

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Пресс-конференция о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Екатеринбурге». Екатеринбург, депутат, политик, чиновник, галстук, пиджак, деловой костюм, парламентарии, дипломат, рубашка
В Екатеринбурге завершился конкурс на поиск подрядчика для ремонта прачечной Фото:

Две заявки поступили на конкурс по поиску подрядчика для ремонта прачечной в здании правительства Свердловской области на Октябрьский, 1 в Екатеринбурге. Оба участника предложили отремонтировать помещение за 17,5 млн рублей при начальной цене 18,1 млн. Это следует из информации на сайте госзакупок.

Поиск подрядчика, который отремонтирует прачечную в здании областного правительства, объявили в начале апреля. Начальная цена аукциона на понижение была 18,1 млн рублей. На конкурс поступили две заявки, информация о заявителях скрыта. Оба участника предложили сумму ниже — 17,5 млн рублей. Теперь заказчику предстоит определиться с победителем и опубликовать результаты.

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Две заявки поступили на конкурс по поиску подрядчика для ремонта прачечной в здании правительства Свердловской области на Октябрьский, 1 в Екатеринбурге. Оба участника предложили отремонтировать помещение за 17,5 млн рублей при начальной цене 18,1 млн. Это следует из информации на сайте госзакупок. Поиск подрядчика, который отремонтирует прачечную в здании областного правительства, объявили в начале апреля. Начальная цена аукциона на понижение была 18,1 млн рублей. На конкурс поступили две заявки, информация о заявителях скрыта. Оба участника предложили сумму ниже — 17,5 млн рублей. Теперь заказчику предстоит определиться с победителем и опубликовать результаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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