Ремонт прачечной для свердловских чиновников обойдется на 600 тысяч дешевле

13 апреля 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге завершился конкурс на поиск подрядчика для ремонта прачечной Фото: Анна Майорова © URA.RU Две заявки поступили на конкурс по поиску подрядчика для ремонта прачечной в здании правительства Свердловской области на Октябрьский, 1 в Екатеринбурге. Оба участника предложили отремонтировать помещение за 17,5 млн рублей при начальной цене 18,1 млн. Это следует из информации на сайте госзакупок. Поиск подрядчика, который отремонтирует прачечную в здании областного правительства, объявили в начале апреля. Начальная цена аукциона на понижение была 18,1 млн рублей. На конкурс поступили две заявки, информация о заявителях скрыта. Оба участника предложили сумму ниже — 17,5 млн рублей. Теперь заказчику предстоит определиться с победителем и опубликовать результаты.

Две заявки поступили на конкурс по поиску подрядчика для ремонта прачечной в здании правительства Свердловской области на Октябрьский, 1 в Екатеринбурге. Оба участника предложили отремонтировать помещение за 17,5 млн рублей при начальной цене 18,1 млн. Это следует из информации на сайте госзакупок. Поиск подрядчика, который отремонтирует прачечную в здании областного правительства, объявили в начале апреля. Начальная цена аукциона на понижение была 18,1 млн рублей. На конкурс поступили две заявки, информация о заявителях скрыта. Оба участника предложили сумму ниже — 17,5 млн рублей. Теперь заказчику предстоит определиться с победителем и опубликовать результаты.