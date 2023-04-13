Челябинские риелторы рассказали, где находятся самые популярные для продажи садовые участки

13 апреля 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Больше всего челябинцев интересуют сады на северо-западе, если позволяет бюджет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинские риелторы рассказали, где находятся самые популярные для продажи садовые участки. Особой популярностью пользуются земли на северо-западе, но многое зависит от бюджета покупателя, рассказал руководитель уральской риелторской компании Денис Медведев. «В Челябинске сейчас наблюдается повышенный спрос на садовые участки с домиком. Продажи на самом пике. Интерес к дачам мы заметили с середины февраля, но сейчас он стал еще больше. Конечно, больше всего предпочитают брать дачи на северо-западе, если позволяет финансовое положение», — поделился Медведев. По словам руководителя уральской риелторской компании, садовые участки в основном предпочитают брать на северо-западе, подальше от заводов. В Тракторозаводском и Ленинском районах города сады берут для экономии бюджета или из-за близости к дому. На северо-западе средняя цена за садовый участок с домиком на данный момент составляет от одного до двух млн рублей. В Тракторозаводском и Ленинском районах ценник на 30% дешевле. За сад площадью 6-7 соток в хорошем состоянии придется отдать от 600 до 800 тысяч рублей.

Челябинские риелторы рассказали, где находятся самые популярные для продажи садовые участки. Особой популярностью пользуются земли на северо-западе, но многое зависит от бюджета покупателя, рассказал руководитель уральской риелторской компании Денис Медведев. «В Челябинске сейчас наблюдается повышенный спрос на садовые участки с домиком. Продажи на самом пике. Интерес к дачам мы заметили с середины февраля, но сейчас он стал еще больше. Конечно, больше всего предпочитают брать дачи на северо-западе, если позволяет финансовое положение», — поделился Медведев. По словам руководителя уральской риелторской компании, садовые участки в основном предпочитают брать на северо-западе, подальше от заводов. В Тракторозаводском и Ленинском районах города сады берут для экономии бюджета или из-за близости к дому. На северо-западе средняя цена за садовый участок с домиком на данный момент составляет от одного до двух млн рублей. В Тракторозаводском и Ленинском районах ценник на 30% дешевле. За сад площадью 6-7 соток в хорошем состоянии придется отдать от 600 до 800 тысяч рублей.