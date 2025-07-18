Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с торжественной речью накануне Дня Металлурга в Магнитогорске. Глава региона подчеркнул, что город продолжит развиваться, передает корреспондент URA.RU.
«Мы не отстаем, строим детские сады, школы, открываем новые улицы. Президент принял решение, и уже в этом году мы начнем строить на территории парка «Притяжение» новый многопрофильный медцентр. Будем переводить жителей в новую, современную больницу. Мы развиваем нашу Магнитку, и так будет всегда!» — заявил Текслер со сцены за ареной «Металлург».
Глава региона также напомнил об открытии накануне президентом Владимиром Путиным новых подразделений ММК. Текслер считает, что они помогут в развитии не только комбината, но и всей страны. Также губернатор подчеркнул значимость парка «Притяжения», назвав его лучшим соцобъектом в стране.
День Металлурга в Челябинской области будут отмечать до 20 июля. Жителей ждут выступления звезд российской эстрады — Олега Газманова, Мари Краймбрери, Иракли, группы «Корни» и других артистов. Подробнее URA.RU рассказало в афише.
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