В Магнитогорске в честь Дня металлурга выступил Олег Газманов. Народный артист исполнил свои главные хиты, передает корреспондент URA.RU.
«На сцене арены „Металлург“ выступил Олег Газманов. Он исполнил такие песни, как „Есаул“, „Морячка“, „Сделан в СССР“ и другие. Зал ему подпевал», — сообщает корреспондент URA.RU.
Хит «Ясные дни» артист исполнил вместе со школьником из Магнитогорска Кириллом Тепляковым. Парень завоевал второе место в номинации «Лучший исполнитель» в проекте Газманова «Родники. Дети». Зал наполнился особой атмосферой во время исполнения композиции «Офицеры».
Также в честь профессионального праздника перед металлургами выступили артисты театра-студии «Лети», кавер-группы «Мажорики» и «L-Band». Группа «Рыбушкин-blues» исполнила блюз. После завершения концерта небо над городом раскрасили «Золотые костры Магнитки» и праздничный салют.
В субботу, 19 июля, праздничные мероприятия продолжатся на городском курорте «Притяжение». С 10:00 для гостей будут работать площадки с мастер-классами, лекциями, ярмарками и спортивными состязаниями. Вечером на сцену выйдет Мари Краймбрери. Представление вечернего фонтана «Стальное сердце Родины» запланировано после 22:00.
Как ранее сообщало URA.RU, жителей Магнитогорска с Днём металлурга поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что в городе продолжают развивать промышленные, инфраструктурные и социальные проекты.
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