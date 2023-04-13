Нефтяники планируют вложиться в строительство бетонного завода в Перми

14 апреля 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

Новый завод должны запустить в 2025 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «Газпром нефть», занимающаяся дорожными подрядами, планирует стать основным инвестором при строительстве завода по производству асфальтобетонных смесей в Перми. Об этом рассказали источники, знакомые с планами правительства региона, которое выступило автором проекта. «Инициатор проекта — ООО „РТ-Пермь“, подконтрольное правительству Пермского края. Компания „Газпром нефть“ готова выступить основным инвестором строительства завода асфальтобетонных смесей в Перми. В дальнейшем руководство планирует получить в собственность пакет акций предприятия», — поясняют источники, передает «Коммерсант-Прикамье». Новый завод построят в районе 13-го километра автодороги Восточный обход Перми. На территории планируют расположить производственную базу и складские помещения. Запуск предприятия намечен на 2025 год. Ранее о запуске нового производства сообщали в компании «Ан-Инвест», которая планировала создавать на территории прикамской столицы комплектующие для авиастроения. По данным на начало апреля, в качестве площадки для размещения рассматривался земельный участок, где ранее располагалось паровозное депо. Однако у компании возникли трудности с разрешением на использование площадей.

Компания «Газпром нефть», занимающаяся дорожными подрядами, планирует стать основным инвестором при строительстве завода по производству асфальтобетонных смесей в Перми. Об этом рассказали источники, знакомые с планами правительства региона, которое выступило автором проекта. «Инициатор проекта — ООО „РТ-Пермь“, подконтрольное правительству Пермского края. Компания „Газпром нефть“ готова выступить основным инвестором строительства завода асфальтобетонных смесей в Перми. В дальнейшем руководство планирует получить в собственность пакет акций предприятия», — поясняют источники, передает «Коммерсант-Прикамье». Новый завод построят в районе 13-го километра автодороги Восточный обход Перми. На территории планируют расположить производственную базу и складские помещения. Запуск предприятия намечен на 2025 год. Ранее о запуске нового производства сообщали в компании «Ан-Инвест», которая планировала создавать на территории прикамской столицы комплектующие для авиастроения. По данным на начало апреля, в качестве площадки для размещения рассматривался земельный участок, где ранее располагалось паровозное депо. Однако у компании возникли трудности с разрешением на использование площадей.