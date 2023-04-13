В Перми пенсионерка, готовившая еду, устроила пожар в квартире

14 апреля 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Квартира жительницы Перми выгорела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми в многоквартирном доме №30 по улице Автозаводской произошел пожар. Очевидцы сняли видео произошедшего, которое опубликовано в паблике «ЧП и ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что пожар произошел в квартире пенсионерки, которая не уследила за плитой во время приготовления еды. «Пожар. Автозаводская 30, пострадавших нет. Выгорела однокомнатная квартира. Бабушка жарила что-то на сковороде, загорелось масло. Потушить огонь пенсионерка успела, поскольку плохо двигается», — сказано в паблике. В пресс-службе ГУ МЧС по Прикамью URA.RU сообщили, что подготовят комментарий в ближайшее время. Ранее стало известно о пожаре, произошедшем в квартире другого многоэтажного дома. Здание самостоятельно покинули 123 человека, никто не пострадал. Новость обновлена в 14:35 По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о пожаре в доме поступило в 10 часов 36 минут. Спустя 19 минут огонь был потушен. Площадь пожара, который произошел на десятом этаже дома, составила квадратных метров. В результате произошедшего пострадал один человек. Из горящей квартиры и соседних квартир спасено восемь человек, еще 21 человек эвакуировались из горящего дома самостоятельно до приезда первых пожарно-спасательных подразделений.

В Перми в многоквартирном доме №30 по улице Автозаводской произошел пожар. Очевидцы сняли видео произошедшего, которое опубликовано в паблике «ЧП и ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что пожар произошел в квартире пенсионерки, которая не уследила за плитой во время приготовления еды. «Пожар. Автозаводская 30, пострадавших нет. Выгорела однокомнатная квартира. Бабушка жарила что-то на сковороде, загорелось масло. Потушить огонь пенсионерка успела, поскольку плохо двигается», — сказано в паблике. В пресс-службе ГУ МЧС по Прикамью URA.RU сообщили, что подготовят комментарий в ближайшее время. Ранее стало известно о пожаре, произошедшем в квартире другого многоэтажного дома. Здание самостоятельно покинули 123 человека, никто не пострадал. Новость обновлена в 14:35 По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о пожаре в доме поступило в 10 часов 36 минут. Спустя 19 минут огонь был потушен. Площадь пожара, который произошел на десятом этаже дома, составила квадратных метров. В результате произошедшего пострадал один человек. Из горящей квартиры и соседних квартир спасено восемь человек, еще 21 человек эвакуировались из горящего дома самостоятельно до приезда первых пожарно-спасательных подразделений.