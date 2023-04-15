В Прикамье загорелось бывшее здание школы

В Гайнском муниципальном округе (Пермский край) в поселке Верхний Будым произошел пожар в бывшем здании школы. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«В поселке Верхний Будым произошло возгорание в бывшем здании школы. К моменту прибытия на пожар наблюдалось открытое горение горючих конструкций. Данное здание не эксплуатируется с 2010 года», — сообщается в ведомстве.
Для тушения пожара привлекались шесть единиц техники и 17 человек личного состава. На пожаре не было обнаружено погибших и травмированных. На данный момент проводится проверка и устанавливаются причины и обстоятельства пожара.
Ранее URA.RU писало, что в деревне Болотово (Пермский край) ландшафтный пожар вплотную подобрался к дачным домам. Спасатели остановили огонь в нескольких метрах от строений.
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