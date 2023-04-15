В Прикамье загорелось бывшее здание школы

16 апреля 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

В тушении пожара участвовали 17 спасателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Гайнском муниципальном округе (Пермский край) в поселке Верхний Будым произошел пожар в бывшем здании школы. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «В поселке Верхний Будым произошло возгорание в бывшем здании школы. К моменту прибытия на пожар наблюдалось открытое горение горючих конструкций. Данное здание не эксплуатируется с 2010 года», — сообщается в ведомстве. Для тушения пожара привлекались шесть единиц техники и 17 человек личного состава. На пожаре не было обнаружено погибших и травмированных. На данный момент проводится проверка и устанавливаются причины и обстоятельства пожара. Ранее URA.RU писало, что в деревне Болотово (Пермский край) ландшафтный пожар вплотную подобрался к дачным домам. Спасатели остановили огонь в нескольких метрах от строений.

В Гайнском муниципальном округе (Пермский край) в поселке Верхний Будым произошел пожар в бывшем здании школы. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «В поселке Верхний Будым произошло возгорание в бывшем здании школы. К моменту прибытия на пожар наблюдалось открытое горение горючих конструкций. Данное здание не эксплуатируется с 2010 года», — сообщается в ведомстве. Для тушения пожара привлекались шесть единиц техники и 17 человек личного состава. На пожаре не было обнаружено погибших и травмированных. На данный момент проводится проверка и устанавливаются причины и обстоятельства пожара. Ранее URA.RU писало, что в деревне Болотово (Пермский край) ландшафтный пожар вплотную подобрался к дачным домам. Спасатели остановили огонь в нескольких метрах от строений.