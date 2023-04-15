15 апреля 2023
14 апреля 2023

В Прикамье загорелось бывшее здание школы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
В тушении пожара участвовали 17 спасателей Фото:

В Гайнском муниципальном округе (Пермский край) в поселке Верхний Будым произошел пожар в бывшем здании школы. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«В поселке Верхний Будым произошло возгорание в бывшем здании школы. К моменту прибытия на пожар наблюдалось открытое горение горючих конструкций. Данное здание не эксплуатируется с 2010 года», — сообщается в ведомстве.

Для тушения пожара привлекались шесть единиц техники и 17 человек личного состава. На пожаре не было обнаружено погибших и травмированных. На данный момент проводится проверка и устанавливаются причины и обстоятельства пожара.

Ранее URA.RU писало, что в деревне Болотово (Пермский край) ландшафтный пожар вплотную подобрался к дачным домам. Спасатели остановили огонь в нескольких метрах от строений.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Гайнском муниципальном округе (Пермский край) в поселке Верхний Будым произошел пожар в бывшем здании школы. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «В поселке Верхний Будым произошло возгорание в бывшем здании школы. К моменту прибытия на пожар наблюдалось открытое горение горючих конструкций. Данное здание не эксплуатируется с 2010 года», — сообщается в ведомстве. Для тушения пожара привлекались шесть единиц техники и 17 человек личного состава. На пожаре не было обнаружено погибших и травмированных. На данный момент проводится проверка и устанавливаются причины и обстоятельства пожара. Ранее URA.RU писало, что в деревне Болотово (Пермский край) ландшафтный пожар вплотную подобрался к дачным домам. Спасатели остановили огонь в нескольких метрах от строений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...